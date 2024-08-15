https://ria.ru/20240815/genprokuratura-1966355185.html
В ФРГ не ответили о запросе на выдачу подозреваемого в подрыве "Севпотоков"
В ФРГ не ответили о запросе на выдачу подозреваемого в подрыве "Севпотоков" - РИА Новости, 15.08.2024
В ФРГ не ответили о запросе на выдачу подозреваемого в подрыве "Севпотоков"
В Генеральной прокуратуре Германии не стали отвечать на вопрос РИА Новости, связывались ли они с Украиной касательно возможности выдачи подозреваемого в подрыве РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:58
2024-08-15T11:58
2024-08-15T11:58
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В Генеральной прокуратуре Германии не стали отвечать на вопрос РИА Новости, связывались ли они с Украиной касательно возможности выдачи подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", а также о возможности запроса в Интерпол. "Прошу Вас понять, что мы принципиально не комментируем сообщения СМИ", - ответила представитель ведомства Инес Петерсон на вопросы, будет ли немецкая сторона запрашивать у Украины выдачу подозреваемого и обращаться в Интерпол. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, россия, украина, германия, дмитрий песков, интерпол, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Украина, Германия, Дмитрий Песков, Интерпол, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В ФРГ не ответили о запросе на выдачу подозреваемого в подрыве "Севпотоков"
Генпрокуратура Германии не стала отвечать на вопрос о выдаче украинского дайвера
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В Генеральной прокуратуре Германии не стали отвечать на вопрос РИА Новости, связывались ли они с Украиной касательно возможности выдачи подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", а также о возможности запроса в Интерпол.
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"Прошу Вас понять, что мы принципиально не комментируем сообщения СМИ", - ответила представитель ведомства Инес Петерсон на вопросы, будет ли немецкая сторона запрашивать у Украины выдачу подозреваемого и обращаться в Интерпол.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.