https://ria.ru/20240815/gaza-1966430608.html
Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 40 тысяч
Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 40 тысяч - РИА Новости, 15.08.2024
Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 40 тысяч
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 40 тысяч, сообщает местное министерство здравоохранения. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:46
2024-08-15T16:46
2024-08-15T16:46
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КАИР, 15 авг - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 40 тысяч, сообщает местное министерство здравоохранения. "Число погибших при израильских ударах с 7 октября прошлого года выросло до 40 005, пострадали 92 401", - говорится в заявлении минздрава Газы. В заявлении отмечается, что за последние сутки в больницы Газы поступили 40 погибших и 107 пострадавших. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240815/doha-1966422201.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 40 тысяч
Минздрав Газы: число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч