https://ria.ru/20240815/gaza-1966296960.html

Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху, пишут СМИ

Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024

Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху, пишут СМИ

Бывший президента США Дональд Трамп в среду поговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, они обсуждали сделку о прекращении огня в секторе... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T03:57

2024-08-15T03:57

2024-08-15T07:44

в мире

израиль

сша

рафах (провинция)

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биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бывший президента США Дональд Трамп в среду поговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, они обсуждали сделку о прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Трамп в среду разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним сделку по Газе", — говорится в публикации. Как отмечается в материале, Трамп хотел подтолкнуть премьера Израиля к заключению сделки. Точное содержание беседы неизвестно, добавил источник портала. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240815/izrail-1966296052.html

https://ria.ru/20240814/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа