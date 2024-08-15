https://ria.ru/20240815/gaza-1966296960.html
Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху, пишут СМИ
Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху, пишут СМИ
Бывший президента США Дональд Трамп в среду поговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, они обсуждали сделку о прекращении огня в секторе... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T03:57
2024-08-15T03:57
2024-08-15T07:44
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бывший президента США Дональд Трамп в среду поговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, они обсуждали сделку о прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Трамп в среду разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним сделку по Газе", — говорится в публикации. Как отмечается в материале, Трамп хотел подтолкнуть премьера Израиля к заключению сделки. Точное содержание беседы неизвестно, добавил источник портала. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240815/izrail-1966296052.html
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху, пишут СМИ
Axios: Трамп обсудил с Нетаньяху сделку о прекращении огня в секторе Газа
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Бывший президента США Дональд Трамп в среду поговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, они обсуждали сделку о прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал Axios
со ссылкой на источники.
"Трамп в среду разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним сделку по Газе", — говорится в публикации.
Как отмечается в материале, Трамп хотел подтолкнуть премьера Израиля к заключению сделки. Точное содержание беседы неизвестно, добавил источник портала.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.