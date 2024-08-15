https://ria.ru/20240815/gaza-1966293008.html

ХАМАС не будет присутствовать на переговорах по Газе, сообщили СМИ

ХАМАС не будет присутствовать на переговорах по Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.08.2024

ХАМАС не будет присутствовать на переговорах по Газе, сообщили СМИ

Представители палестинского движения ХАМАС не будут присутствовать на переговорах по сектору Газа, которые пройдут 15 августа в столице Катара Дохе, но... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T02:14

2024-08-15T02:14

2024-08-15T09:20

в мире

израиль

катар

доха

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Представители палестинского движения ХАМАС не будут присутствовать на переговорах по сектору Газа, которые пройдут 15 августа в столице Катара Дохе, но посредники проведут брифинг для движения после их окончания, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Во вторник представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа. "Хотя представители ХАМАС не будут присутствовать на обсуждениях в столице Катара Дохе, <...> посредники проведут брифинг для <...> группировки вскоре после встречи", — говорится в публикации. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240814/livan-1966282377.html

https://ria.ru/20240814/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, катар, доха, яхья синвар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа