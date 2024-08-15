https://ria.ru/20240815/gagauzija-1966477738.html

Глава Гагаузии сообщила, что обсуждает с Россией закупки газа со скидкой

Глава Гагаузии сообщила, что обсуждает с Россией закупки газа со скидкой - РИА Новости, 15.08.2024

Глава Гагаузии сообщила, что обсуждает с Россией закупки газа со скидкой

Гагаузия прорабатывает возможность закупки российского газа со скидкой, сообщила глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:04

2024-08-15T20:04

2024-08-15T20:04

экономика

гагаузия

молдавия

россия

евгения гуцул

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951251737_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_e8295fb17b952cbde2f4609929a6da04.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гагаузия прорабатывает возможность закупки российского газа со скидкой, сообщила глава региона Евгения Гуцул. "Мы работаем над этим. Не могу озвучить, когда это произойдет, потому что действительно это сложный путь и сложный механизм… Мы работаем над этим непосредственно с сотрудниками "Газпрома"", - сказала Гуцул журналистам. Она добавила, что обсуждаются различные варианты таких скидок - и с юридической, и с технической точек зрения. Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинёв ориентирован на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240811/moldaviya-1965536008.html

гагаузия

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, газпром