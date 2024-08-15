https://ria.ru/20240815/gagauzija-1966477738.html
Глава Гагаузии сообщила, что обсуждает с Россией закупки газа со скидкой
Глава Гагаузии сообщила, что обсуждает с Россией закупки газа со скидкой - РИА Новости, 15.08.2024
Глава Гагаузии сообщила, что обсуждает с Россией закупки газа со скидкой
Гагаузия прорабатывает возможность закупки российского газа со скидкой, сообщила глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:04
2024-08-15T20:04
2024-08-15T20:04
экономика
гагаузия
молдавия
россия
евгения гуцул
газпром
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гагаузия прорабатывает возможность закупки российского газа со скидкой, сообщила глава региона Евгения Гуцул. "Мы работаем над этим. Не могу озвучить, когда это произойдет, потому что действительно это сложный путь и сложный механизм… Мы работаем над этим непосредственно с сотрудниками "Газпрома"", - сказала Гуцул журналистам. Она добавила, что обсуждаются различные варианты таких скидок - и с юридической, и с технической точек зрения. Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинёв ориентирован на евроинтеграцию.
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экономика, гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, газпром
Экономика, Гагаузия, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Газпром
Глава Гагаузии сообщила, что обсуждает с Россией закупки газа со скидкой
Гуцул: Гагаузия прорабатывает возможность закупки российского газа со скидкой