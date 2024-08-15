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На востоке Франции при столкновении истребителей погибли два пилота
На востоке Франции при столкновении истребителей погибли два пилота - РИА Новости, 15.08.2024
На востоке Франции при столкновении истребителей погибли два пилота
Два французских пилота погибли в ходе столкновения истребителей Rafale на востоке Франции, сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T00:51
2024-08-15T00:51
2024-08-15T01:07
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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Два французских пилота погибли в ходе столкновения истребителей Rafale на востоке Франции, сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х."Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье", - написал он.Ранее сообщалось, что два военных истребителя разбились в среду на востоке Франции. Причины авиакатастрофы пока не известны. Как сообщили французские СМИ, на борту находилось трое человек, один из пилотов катапультировался, он ранен, но в сознании. На борту второго из столкнувшихся истребителей Rafale находились инструктор и ученик, их поиски продолжались целый день.На данной авиабазе проходит обучение французских и иностранных пилотов истребителей Rafale, а также повышение квалификации пилотов. Как сообщали французские СМИ, все трое попавших в авиакатастрофу в среду лётчиков - французской национальности.
https://rsport.ria.ru/20240808/frantsija-1964788917.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
На востоке Франции при столкновении истребителей погибли два пилота
Макрон: два французских пилота погибли при столкновении истребителей Rafale
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости.
Два французских пилота погибли в ходе столкновения истребителей Rafale на востоке Франции, сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х
.
"Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье", - написал он.
Ранее сообщалось, что два военных истребителя разбились в среду на востоке Франции. Причины авиакатастрофы пока не известны. Как сообщили французские СМИ, на борту находилось трое человек, один из пилотов катапультировался, он ранен, но в сознании. На борту второго из столкнувшихся истребителей Rafale находились инструктор и ученик, их поиски продолжались целый день.
На данной авиабазе проходит обучение французских и иностранных пилотов истребителей Rafale, а также повышение квалификации пилотов. Как сообщали французские СМИ, все трое попавших в авиакатастрофу в среду лётчиков - французской национальности.