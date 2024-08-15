https://ria.ru/20240815/frantsiya-1966289998.html

На востоке Франции при столкновении истребителей погибли два пилота

На востоке Франции при столкновении истребителей погибли два пилота - РИА Новости, 15.08.2024

На востоке Франции при столкновении истребителей погибли два пилота

Два французских пилота погибли в ходе столкновения истребителей Rafale на востоке Франции, сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T00:51

2024-08-15T00:51

2024-08-15T01:07

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франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Два французских пилота погибли в ходе столкновения истребителей Rafale на востоке Франции, сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети Х."Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье", - написал он.Ранее сообщалось, что два военных истребителя разбились в среду на востоке Франции. Причины авиакатастрофы пока не известны. Как сообщили французские СМИ, на борту находилось трое человек, один из пилотов катапультировался, он ранен, но в сознании. На борту второго из столкнувшихся истребителей Rafale находились инструктор и ученик, их поиски продолжались целый день.На данной авиабазе проходит обучение французских и иностранных пилотов истребителей Rafale, а также повышение квалификации пилотов. Как сообщали французские СМИ, все трое попавших в авиакатастрофу в среду лётчиков - французской национальности.

https://rsport.ria.ru/20240808/frantsija-1964788917.html

https://ria.ru/20240728/poslanie-1962560314.html

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в мире, франция, эммануэль макрон