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В Финляндии заявили, что не планируют создавать центр передового опыта НАТО - РИА Новости, 15.08.2024
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15:00 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/finljandija-1966401587.html
В Финляндии заявили, что не планируют создавать центр передового опыта НАТО
В Финляндии заявили, что не планируют создавать центр передового опыта НАТО - РИА Новости, 15.08.2024
В Финляндии заявили, что не планируют создавать центр передового опыта НАТО
Создание центра передового опыта НАТО в Финляндии не является приоритетом, заявил министр обороны Антти Хяккянен. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:00
2024-08-15T15:00
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Создание центра передового опыта НАТО в Финляндии не является приоритетом, заявил министр обороны Антти Хяккянен. Хяккянен прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма* о необходимости создания такого центра на территории Финляндии, заявив финским СМИ, что на данный момент это не входит в список приоритетов Финляндии. По его словам, Финляндия сейчас сосредоточилась на создании военной обороны в Северной Европе. Хяккянен при этом не исключил, что центр передового опыта НАТО может когда-то появиться в Финляндии.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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в мире, финляндия, россия, нато
В мире, Финляндия, Россия, НАТО
В Финляндии заявили, что не планируют создавать центр передового опыта НАТО

Хяккянен назвал создание центра передового опыта НАТО в Финляндии не приоритетом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Города мира. Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Создание центра передового опыта НАТО в Финляндии не является приоритетом, заявил министр обороны Антти Хяккянен.
Хяккянен прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма* о необходимости создания такого центра на территории Финляндии, заявив финским СМИ, что на данный момент это не входит в список приоритетов Финляндии.
По его словам, Финляндия сейчас сосредоточилась на создании военной обороны в Северной Европе. Хяккянен при этом не исключил, что центр передового опыта НАТО может когда-то появиться в Финляндии.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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