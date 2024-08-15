https://ria.ru/20240815/film-1966500641.html
В Общественной палате состоялась премьера фильма "Rutube: новые регионы"
В Общественной палате состоялась премьера фильма "Rutube: новые регионы" - РИА Новости, 15.08.2024
В Общественной палате состоялась премьера фильма "Rutube: новые регионы"
Премьера фильма "Rutube: новые регионы", созданная совместно Общественной палатой РФ и российским журналистом Александром Малькевичем, состоялась в Общественной РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:38
2024-08-15T23:38
2024-08-15T23:38
технологии
россия
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херсонская область
александр малькевич
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Премьера фильма "Rutube: новые регионы", созданная совместно Общественной палатой РФ и российским журналистом Александром Малькевичем, состоялась в Общественной палате, передает корреспондент РИА Новости. Фильм был снят в ходе рабочей поездки команды национального видеохостинга Rutube по городам Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в Республику Крым. Фильм доступен на платформе Rutube. В картину вошли видеоматериалы по итогам встреч команды Rutube с журналистами, блогерами, студентами и представителями местных органов власти. Основной целью дискуссий стали медиаинтеграция, развитие и техническая поддержка новых регионов, расширение аудитории платформы, а также начало сотрудничества с лидерами общественного мнения и СМИ. "Проводили мероприятия в шести городах, встречались с потребителями своих услуг, выясняли проблемы, на месте что-то решали. Было бы классно, если бы десятки, сотни других российских компаний, структур таким же образом погрузились бы в проблематику, все посмотрели, все узнали. И здорово, что здесь сегодня не только друзья, партнеры, но и люди, которые сами много раз там бывали, включая зону СВО, знают об этом, рассказывают об этом", - рассказал перед показом фильма в ОП РФ Малькевич. Фильм создан при содействии комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и координационного совета ОП по развитию новых регионов. Национальный видеохостинг Rutube (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") — крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. Rutube доступен на всех типах устройств - ПК, смартфоне, планшете, Smart TV. На платформе представлены все типы популярного контента: UGC, эксклюзивные проекты Rutube, видео СМИ и государственных организаций, лицензионные шоу, фильмы и сериалы, онлайн-трансляции.
https://ria.ru/20240331/film-1936857038.html
https://ria.ru/20240224/film-1929276301.html
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РИА Новости
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технологии, россия, донецкая народная республика, херсонская область , александр малькевич, rutube, газпром-медиа холдинг
Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Александр Малькевич, Rutube, Газпром-Медиа Холдинг
В Общественной палате состоялась премьера фильма "Rutube: новые регионы"
В Общественной палате РФ состоялась премьера фильма "Rutube: новые регионы"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Премьера фильма "Rutube: новые регионы", созданная совместно Общественной палатой РФ и российским журналистом Александром Малькевичем, состоялась в Общественной палате, передает корреспондент РИА Новости.
Фильм был снят в ходе рабочей поездки команды национального видеохостинга Rutube по городам Луганской и Донецкой Народных Республик
, Запорожской и Херсонской областей
, а также в Республику Крым
. Фильм доступен на платформе Rutube.
В картину вошли видеоматериалы по итогам встреч команды Rutube с журналистами, блогерами, студентами и представителями местных органов власти. Основной целью дискуссий стали медиаинтеграция, развитие и техническая поддержка новых регионов, расширение аудитории платформы, а также начало сотрудничества с лидерами общественного мнения и СМИ.
«
"Проводили мероприятия в шести городах, встречались с потребителями своих услуг, выясняли проблемы, на месте что-то решали. Было бы классно, если бы десятки, сотни других российских компаний, структур таким же образом погрузились бы в проблематику, все посмотрели, все узнали. И здорово, что здесь сегодня не только друзья, партнеры, но и люди, которые сами много раз там бывали, включая зону СВО, знают об этом, рассказывают об этом", - рассказал перед показом фильма в ОП РФ Малькевич.
Фильм создан при содействии комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и координационного совета ОП по развитию новых регионов.
Национальный видеохостинг Rutube (входит в "Газпром-Медиа Холдинг
") — крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеороликов.
Rutube доступен на всех типах устройств - ПК, смартфоне, планшете, Smart TV. На платформе представлены все типы популярного контента: UGC, эксклюзивные проекты Rutube, видео СМИ и государственных организаций, лицензионные шоу, фильмы и сериалы, онлайн-трансляции.