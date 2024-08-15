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"День Индии" в Москве укрепит дружбу двух стран, считает эксперт
"День Индии" в Москве укрепит дружбу двух стран, считает эксперт - РИА Новости, 15.08.2024
"День Индии" в Москве укрепит дружбу двух стран, считает эксперт
Культурный фестиваль "День Индии", начавший работу в Москве, укрепит дружеские отношения между двумя странами, сказал в разговоре с РИА Новости президент... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:19
2024-08-15T22:19
2024-08-15T22:19
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Культурный фестиваль "День Индии", начавший работу в Москве, укрепит дружеские отношения между двумя странами, сказал в разговоре с РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "У нас (России и Индии - ред.) есть очень крепкие дружеские связи. Так что это (фестиваль - ред.) - ещё один шаг, чтобы сделать нашу дружбу крепче", - сказал он РИА Новости на полях фестиваля. Собеседник также высказался за проведение российских культурных фестивалей в Индии, отметив теплоту отношений между народами двух стран. Фестиваль "День Индии" открылся в четверг в южном ландшафтном парке столичного комплекса "Остров мечты". Главная тема праздника 2024 года - семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam - "весь мир - семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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индия, москва, россия, сэмми котвани, культура, новости культуры
Индия, Москва, Россия, Сэмми Котвани, Культура, Новости культуры
"День Индии" в Москве укрепит дружбу двух стран, считает эксперт
Эксперт Котвани: фестиваль "День Индии" укрепит дружеские отношения двух стран
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Культурный фестиваль "День Индии", начавший работу в Москве, укрепит дружеские отношения между двумя странами, сказал в разговоре с РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
«
"У нас (России
и Индии
- ред.) есть очень крепкие дружеские связи. Так что это (фестиваль - ред.) - ещё один шаг, чтобы сделать нашу дружбу крепче", - сказал он РИА Новости на полях фестиваля.
Собеседник также высказался за проведение российских культурных фестивалей в Индии, отметив теплоту отношений между народами двух стран.
Фестиваль "День Индии" открылся в четверг в южном ландшафтном парке столичного комплекса "Остров мечты".
Главная тема праздника 2024 года - семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam - "весь мир - семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.