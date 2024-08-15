https://ria.ru/20240815/festival-1966492981.html

"День Индии" в Москве укрепит дружбу двух стран, считает эксперт

"День Индии" в Москве укрепит дружбу двух стран, считает эксперт - РИА Новости, 15.08.2024

"День Индии" в Москве укрепит дружбу двух стран, считает эксперт

Культурный фестиваль "День Индии", начавший работу в Москве, укрепит дружеские отношения между двумя странами, сказал в разговоре с РИА Новости президент... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T22:19

2024-08-15T22:19

2024-08-15T22:19

индия

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россия

сэмми котвани

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новости культуры

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Культурный фестиваль "День Индии", начавший работу в Москве, укрепит дружеские отношения между двумя странами, сказал в разговоре с РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса и индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "У нас (России и Индии - ред.) есть очень крепкие дружеские связи. Так что это (фестиваль - ред.) - ещё один шаг, чтобы сделать нашу дружбу крепче", - сказал он РИА Новости на полях фестиваля. Собеседник также высказался за проведение российских культурных фестивалей в Индии, отметив теплоту отношений между народами двух стран. Фестиваль "День Индии" открылся в четверг в южном ландшафтном парке столичного комплекса "Остров мечты". Главная тема праздника 2024 года - семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam - "весь мир - семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.

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Наталья Макарова

индия, москва, россия, сэмми котвани, культура, новости культуры