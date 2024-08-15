https://ria.ru/20240815/festival-1966470031.html

Гости московского фестиваля "Портал 2030–2050" посетят десятки экскурсий

Гости московского фестиваля "Портал 2030–2050" посетят десятки экскурсий - РИА Новости, 15.08.2024

Гости московского фестиваля "Портал 2030–2050" посетят десятки экскурсий

Десятки экскурсий проведут на территории инновационного центра "Сколково" для гостей фестиваля "Портал 2030–2050", общая продолжительность познавательных... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:37

2024-08-15T19:37

2024-08-15T19:38

культура

общество

технологии

москва

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Десятки экскурсий проведут на территории инновационного центра "Сколково" для гостей фестиваля "Портал 2030–2050", общая продолжительность познавательных прогулок превысит 60 часов, сообщается на сайте столичной мэрии. "Событие проходит в рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”. Для москвичей и туристов подготовили семь маршрутов, демонстрирующих разные технологические разработки. Например, посетители могут выпить приготовленный роботом-бариста кофе и поиграть с механической собакой российского производства", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.Посетители смогут узнать больше о технологиях виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Так, познакомиться с устройством умных машин и понаблюдать за их работой гостей приглашают 17, 18, 20, 24 и 25 августа, а также 3, 5 и 6 сентября.Отмечается, что школьников и их родителей ждут на встрече, посвященной профориентации. Эксперты расскажут, какие отрасли будут активно развиваться, а также какие новые специалисты для них потребуются. На экскурсию ждут 17- 21, 24, 25 и 29 августа, а также 3, 5 и 6 сентября.Окунуться в мир виртуальной и дополненной реальности и протестировать VR-тренажеры, созданные для производственных, строительных и промышленных предприятий, развивающих культуру безопасности, желающие смогут 30 августа и 6 сентября.В рамках четвертого маршрута специалисты сделают акцент на разработках, которые помогают спасать жизни людей. Посетителей ждут 15, 17–19, 21, 24, 25 августа и 4 сентября.В испытательно-лабораторном комплексе центра "Сколково" 30 августа взрослых и детей познакомят с процессами создания, моделирования и испытания инновационных материалов и конструкций.Кроме того, 19 и 21 августа, а также 4, 5 и 6 сентября посетители узнают о применении искусственного интеллекта в автоматизации умных домов и зданий. Специалисты продемонстрируют программно-технические комплексы и сервисы в электроэнергетической сфере.Космические разработки презентуют участникам экскурсий с 15 по 18, а также 21, 24, 25, 29 августа и 5 сентября. Гостям расскажут об инновациях для квантовых вычислений, современной сети внеземных станций и сопутствующей инфраструктуре.Экскурсии фестиваля "Портал 2030–2050", который проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", будут проводиться до 6 сентября включительно. Для участия в них необходима предварительная регистрация.Фестиваль "Портал 2030–2050" посвящен технологиям будущего. Он объединил в себе арт-выставку, соревнование цифровых художников, деловую программу, выступления ученых и диджей-сеты."Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут не только познакомиться с современными достижениями столицы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.

https://ria.ru/20240801/skolkovo-1963488594.html

https://ria.ru/20240815/moskva-1966316311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, москва, наталья сергунина, сколково, культура, новости культуры