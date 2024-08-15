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В Москве открылся культурный фестиваль "День Индии"

В Москве открылся культурный фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 15.08.2024

В Москве открылся культурный фестиваль "День Индии"

Площадка культурного фестиваля "День Индии" в южном ландшафтном парке комплекса "Остров мечты" начала работу в четверг и принимает первых посетителей, передает... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:06

2024-08-15T12:06

2024-08-15T12:08

культура

индия

москва

россия

сэмми котвани

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Площадка культурного фестиваля "День Индии" в южном ландшафтном парке комплекса "Остров мечты" начала работу в четверг и принимает первых посетителей, передает корреспондент РИА Новости. На площадке фестиваля расположились шатры для культурных мероприятий, тематические декорации и палатки с индийскими товарами, в том числе с продуктами питания, косметикой и сувенирами. Территория парка украшена разноцветными гирляндами. Официальная часть начнется в 12.00 четверга с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В назначенном на 17.00 открытии фестиваля примут участие представители регионов России и порядка 30 посольств. По словам Сэмми Котвани, фестиваль в этом году рассчитывает принять более трех миллионов гостей, размер площадки составит около 27 гектаров. Главная тема праздника 2024 года – семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam – "весь мир – семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, москва, россия, сэмми котвани