В Москве открылся культурный фестиваль "День Индии"
В московском парке "Остров мечты" открылся культурный фестиваль "День Индии"
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "День Индии"Фестиваль "День Индии"
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "День Индии"
Фестиваль "День Индии". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Площадка культурного фестиваля "День Индии" в южном ландшафтном парке комплекса "Остров мечты" начала работу в четверг и принимает первых посетителей, передает корреспондент РИА Новости.
На площадке фестиваля расположились шатры для культурных мероприятий, тематические декорации и палатки с индийскими товарами, в том числе с продуктами питания, косметикой и сувенирами. Территория парка украшена разноцветными гирляндами.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники и посетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Участники и посетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве. Архивное фото
Официальная часть начнется в 12.00 четверга с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В назначенном на 17.00 открытии фестиваля примут участие представители регионов России и порядка 30 посольств.
По словам Сэмми Котвани, фестиваль в этом году рассчитывает принять более трех миллионов гостей, размер площадки составит около 27 гектаров.
Главная тема праздника 2024 года – семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam – "весь мир – семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМастер наносит рисунок хной на руку на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Мастер наносит рисунок хной на руку на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве. Архивное фото