Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылся культурный фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:06 15.08.2024 (обновлено: 12:08 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/festival-1966357450.html
В Москве открылся культурный фестиваль "День Индии"
В Москве открылся культурный фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 15.08.2024
В Москве открылся культурный фестиваль "День Индии"
Площадка культурного фестиваля "День Индии" в южном ландшафтном парке комплекса "Остров мечты" начала работу в четверг и принимает первых посетителей, передает... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:06
2024-08-15T12:08
культура
индия
москва
россия
сэмми котвани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966014576_0:56:1244:755_1920x0_80_0_0_f6865bb67687df21c8b20f8a6bf95e92.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Площадка культурного фестиваля "День Индии" в южном ландшафтном парке комплекса "Остров мечты" начала работу в четверг и принимает первых посетителей, передает корреспондент РИА Новости. На площадке фестиваля расположились шатры для культурных мероприятий, тематические декорации и палатки с индийскими товарами, в том числе с продуктами питания, косметикой и сувенирами. Территория парка украшена разноцветными гирляндами. Официальная часть начнется в 12.00 четверга с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В назначенном на 17.00 открытии фестиваля примут участие представители регионов России и порядка 30 посольств. По словам Сэмми Котвани, фестиваль в этом году рассчитывает принять более трех миллионов гостей, размер площадки составит около 27 гектаров. Главная тема праздника 2024 года – семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam – "весь мир – семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
индия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966014576_0:0:1106:829_1920x0_80_0_0_c48e64f3e8193aa841de38dda687a229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, москва, россия, сэмми котвани
Культура, Индия, Москва, Россия, Сэмми Котвани
В Москве открылся культурный фестиваль "День Индии"

В московском парке "Остров мечты" открылся культурный фестиваль "День Индии"

© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "День Индии"Фестиваль "День Индии"
Фестиваль День Индии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "День Индии"
Фестиваль "День Индии". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Площадка культурного фестиваля "День Индии" в южном ландшафтном парке комплекса "Остров мечты" начала работу в четверг и принимает первых посетителей, передает корреспондент РИА Новости.
На площадке фестиваля расположились шатры для культурных мероприятий, тематические декорации и палатки с индийскими товарами, в том числе с продуктами питания, косметикой и сувенирами. Территория парка украшена разноцветными гирляндами.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники и посетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Участники и посетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве. Архивное фото
Официальная часть начнется в 12.00 четверга с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В назначенном на 17.00 открытии фестиваля примут участие представители регионов России и порядка 30 посольств.
По словам Сэмми Котвани, фестиваль в этом году рассчитывает принять более трех миллионов гостей, размер площадки составит около 27 гектаров.
Главная тема праздника 2024 года – семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam – "весь мир – семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМастер наносит рисунок хной на руку на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Мастер наносит рисунок хной на руку на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мастер наносит рисунок хной на руку на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве. Архивное фото
 
КультураИндияМоскваРоссияСэмми Котвани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала