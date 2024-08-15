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В Москве открывается фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 15.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:09 15.08.2024 (обновлено: 09:10 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/festival-1966316173.html
В Москве открывается фестиваль "День Индии"
В Москве открывается фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 15.08.2024
В Москве открывается фестиваль "День Индии"
Культурный фестиваль "День Индии" открывается в четверг на территории московского парка развлечений "Остров мечты", работа площадки в южном ландшафтном парке... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T00:09
2024-08-15T09:10
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Культурный фестиваль "День Индии" открывается в четверг на территории московского парка развлечений "Остров мечты", работа площадки в южном ландшафтном парке запланирована на 15-18 августа. Официальная часть начнётся в 12.00 четверга с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В назначенном на 17.00 открытии фестиваля примут участие представители регионов России и порядка 30 посольств. По словам Сэмми Котвани, фестиваль в этом году рассчитывает принять более трех миллионов гостей, размер площадки составит около 27 гектаров. Главная тема праздника 2024 года – семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam – "Весь мир – семья". "Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придёте на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а ещё большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле", - сообщила главный организатор фестиваля "День Индии" Даша Котвани. Она добавила, что на фестивале будет большое количество фильмов для просмотра каждый день, шоу на тему моды, где будет представлена традиционная индийская одежда для всех возрастов, а демонстрировать её будут индийские семьи, живущие в Москве. Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу в более чем 20 тематических зонах: танцевальные представления, дегустацию блюд индийской кухни и многое другое. Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
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москва, индия, россия, сэмми котвани
Культура, Москва, Индия, Россия, Сэмми Котвани
В Москве открывается фестиваль "День Индии"

В московском парке "Остров мечты" открывается культурный фестиваль "День Индии"

© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "День Индии"Фестиваль "День Индии"
Фестиваль День Индии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "День Индии"
Фестиваль "День Индии". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Культурный фестиваль "День Индии" открывается в четверг на территории московского парка развлечений "Остров мечты", работа площадки в южном ландшафтном парке запланирована на 15-18 августа.
Официальная часть начнётся в 12.00 четверга с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В назначенном на 17.00 открытии фестиваля примут участие представители регионов России и порядка 30 посольств.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
По словам Сэмми Котвани, фестиваль в этом году рассчитывает принять более трех миллионов гостей, размер площадки составит около 27 гектаров.
Главная тема праздника 2024 года – семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam – "Весь мир – семья".
"Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придёте на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а ещё большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле", - сообщила главный организатор фестиваля "День Индии" Даша Котвани.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыступление музыканта на церемония открытия фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Выступление музыканта на церемония открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Выступление музыканта на церемония открытия фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Она добавила, что на фестивале будет большое количество фильмов для просмотра каждый день, шоу на тему моды, где будет представлена традиционная индийская одежда для всех возрастов, а демонстрировать её будут индийские семьи, живущие в Москве.
Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу в более чем 20 тематических зонах: танцевальные представления, дегустацию блюд индийской кухни и многое другое. Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНа фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
На фестивале День Индии в парке развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
На фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
 
КультураМоскваИндияРоссияСэмми Котвани
 
 
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