В Москве открывается фестиваль "День Индии"
В московском парке "Остров мечты" открывается культурный фестиваль "День Индии"
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "День Индии"Фестиваль "День Индии"
© Фото : Предоставлено организаторами фестиваля "День Индии"
Фестиваль "День Индии". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Культурный фестиваль "День Индии" открывается в четверг на территории московского парка развлечений "Остров мечты", работа площадки в южном ландшафтном парке запланирована на 15-18 августа.
Официальная часть начнётся в 12.00 четверга с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В назначенном на 17.00 открытии фестиваля примут участие представители регионов России и порядка 30 посольств.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Посетители на открытии фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
По словам Сэмми Котвани, фестиваль в этом году рассчитывает принять более трех миллионов гостей, размер площадки составит около 27 гектаров.
Главная тема праздника 2024 года – семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam – "Весь мир – семья".
"Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придёте на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а ещё большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле", - сообщила главный организатор фестиваля "День Индии" Даша Котвани.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыступление музыканта на церемония открытия фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Выступление музыканта на церемония открытия фестиваля "День Индии" 2023 в ландшафтном парке "Острова Мечты" в Москве
Она добавила, что на фестивале будет большое количество фильмов для просмотра каждый день, шоу на тему моды, где будет представлена традиционная индийская одежда для всех возрастов, а демонстрировать её будут индийские семьи, живущие в Москве.
Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу в более чем 20 тематических зонах: танцевальные представления, дегустацию блюд индийской кухни и многое другое. Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНа фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве
На фестивале "День Индии" в парке развлечений "Остров мечты" в Москве