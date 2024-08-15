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В Москве открывается фестиваль "День Индии"

В Москве открывается фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 15.08.2024

В Москве открывается фестиваль "День Индии"

Культурный фестиваль "День Индии" открывается в четверг на территории московского парка развлечений "Остров мечты", работа площадки в южном ландшафтном парке... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T00:09

2024-08-15T00:09

2024-08-15T09:10

культура

москва

индия

россия

сэмми котвани

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Культурный фестиваль "День Индии" открывается в четверг на территории московского парка развлечений "Остров мечты", работа площадки в южном ландшафтном парке запланирована на 15-18 августа. Официальная часть начнётся в 12.00 четверга с подъема флага Индии. Посетителей церемонии лично поприветствует президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. В назначенном на 17.00 открытии фестиваля примут участие представители регионов России и порядка 30 посольств. По словам Сэмми Котвани, фестиваль в этом году рассчитывает принять более трех миллионов гостей, размер площадки составит около 27 гектаров. Главная тема праздника 2024 года – семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam – "Весь мир – семья". "Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придёте на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а ещё большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле", - сообщила главный организатор фестиваля "День Индии" Даша Котвани. Она добавила, что на фестивале будет большое количество фильмов для просмотра каждый день, шоу на тему моды, где будет представлена традиционная индийская одежда для всех возрастов, а демонстрировать её будут индийские семьи, живущие в Москве. Организаторы фестиваля обещают насыщенную программу в более чем 20 тематических зонах: танцевальные представления, дегустацию блюд индийской кухни и многое другое. Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, индия, россия, сэмми котвани