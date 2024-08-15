https://ria.ru/20240815/evakuatsiya-1966399798.html

В Курской области за сутки эвакуировали более 720 человек

В Курской области за сутки эвакуировали более 720 человек - РИА Новости, 15.08.2024

В Курской области за сутки эвакуировали более 720 человек

Более 720 жителей Курской области эвакуированы за сутки, в 177 ПВР в 14 регионах размещены около 9,5 тысячи человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:48

2024-08-15T14:48

2024-08-15T14:48

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 720 жителей Курской области эвакуированы за сутки, в 177 ПВР в 14 регионах размещены около 9,5 тысячи человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 720 человек. В 14 регионах развернуто 177 пунктов временного размещения. В них находятся около 9,5 тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей. В готовности еще более 470 ПВР вместимостью свыше 36 тысяч человек", - говорится в сообщении. Кроме того, за прошедшие сутки в Курскую область девять колонн доставили более 360 тонн гуманитарного груза, всего прибыло свыше 1300 тонн гумпомощи. "Сотрудники МЧС России круглосуточно оказывают всю необходимую помощь гражданам. За сутки пиротехники ведомства: очистили почти 3 гектара от ВОП; обезвредили около 50 суббоеприпасов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965433485.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)