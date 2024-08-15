https://ria.ru/20240815/evakuatsiya-1966399798.html
В Курской области за сутки эвакуировали более 720 человек
В Курской области за сутки эвакуировали более 720 человек - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области за сутки эвакуировали более 720 человек
Более 720 жителей Курской области эвакуированы за сутки, в 177 ПВР в 14 регионах размещены около 9,5 тысячи человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:48
2024-08-15T14:48
2024-08-15T14:48
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 720 жителей Курской области эвакуированы за сутки, в 177 ПВР в 14 регионах размещены около 9,5 тысячи человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 720 человек. В 14 регионах развернуто 177 пунктов временного размещения. В них находятся около 9,5 тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи детей. В готовности еще более 470 ПВР вместимостью свыше 36 тысяч человек", - говорится в сообщении. Кроме того, за прошедшие сутки в Курскую область девять колонн доставили более 360 тонн гуманитарного груза, всего прибыло свыше 1300 тонн гумпомощи. "Сотрудники МЧС России круглосуточно оказывают всю необходимую помощь гражданам. За сутки пиротехники ведомства: очистили почти 3 гектара от ВОП; обезвредили около 50 суббоеприпасов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965433485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области за сутки эвакуировали более 720 человек
МЧС: 720 жителей Курской области эвакуированы за сутки, в ПВР — 9,5 тыс человек