https://ria.ru/20240815/ekipazh-1966419980.html

Экипаж Ка-52 ударил по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ка-52 ударил по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 15.08.2024

Экипаж Ка-52 ударил по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:04

2024-08-15T16:04

2024-08-15T16:05

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. "Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям", - говорится в сообщении. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "Сегодня поступила задача по уничтожению скопления живой силы противника в приграничной зоне Курской области. Вылетели на боевой, отработали по врагу ракетами типа НАР С-8КОМ и управляемыми ракетами типа "Вихрь". Успешно поразили скопление живой силы противника и без происшествий вернулись на аэродром", - приводит слова летчика-штурмана Ка-52 военное ведомство.

https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"