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Экипаж Ка-52 ударил по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ка-52 ударил по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 15.08.2024
Экипаж Ка-52 ударил по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:04
2024-08-15T16:04
2024-08-15T16:05
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. "Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям", - говорится в сообщении. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "Сегодня поступила задача по уничтожению скопления живой силы противника в приграничной зоне Курской области. Вылетели на боевой, отработали по врагу ракетами типа НАР С-8КОМ и управляемыми ракетами типа "Вихрь". Успешно поразили скопление живой силы противника и без происшествий вернулись на аэродром", - приводит слова летчика-штурмана Ка-52 военное ведомство.
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Экипаж Ка-52 ударил по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Минобороны: экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и технике ВСУ под Курском