https://ria.ru/20240815/efimov-1966352837.html
Ефимов: более 160 объектов здравоохранения имеют льготы по аренде помещений
Ефимов: более 160 объектов здравоохранения имеют льготы по аренде помещений - РИА Новости, 15.08.2024
Ефимов: более 160 объектов здравоохранения имеют льготы по аренде помещений
В Москве льготы на аренду помещений предоставлены в отношении свыше 160 частных медучреждений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:11
2024-08-15T14:11
2024-08-15T14:11
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве льготы на аренду помещений предоставлены в отношении свыше 160 частных медучреждений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город оказывает частным медицинским учреждениям имущественную поддержку. С предпринимателями, открывшими в городских объектах медицинские центры и стоматологические клиники, заключен 161 договор аренды недвижимости. В 2024 году они смогут сэкономить 677 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что частные медучреждения, получившие площади без торгов, занимают свыше 50 тысяч квадратных метров."Благодаря системной поддержке за последние три года такие организации сэкономили уже 1,8 миллиарда рублей", – в свою очередь подчеркнул руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.В сообщении подчеркивается, что сэкономленные средства можно направить на развитие предприятий и совершенствование качества услуг.
https://ria.ru/20240815/efimov-1966326262.html
https://ria.ru/20240815/efimov-1966275766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве льготы на аренду помещений предоставлены в отношении свыше 160 частных медучреждений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город оказывает частным медицинским учреждениям имущественную поддержку. С предпринимателями, открывшими в городских объектах медицинские центры и стоматологические клиники, заключен 161 договор аренды недвижимости. В 2024 году они смогут сэкономить 677 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении уточняется, что частные медучреждения, получившие площади без торгов, занимают свыше 50 тысяч квадратных метров.
"Благодаря системной поддержке за последние три года такие организации сэкономили уже 1,8 миллиарда рублей", – в свою очередь подчеркнул руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман
.
В сообщении подчеркивается, что сэкономленные средства можно направить на развитие предприятий и совершенствование качества услуг.