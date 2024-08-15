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Ефимов: в июле в Москве удвоился ввод жилья - РИА Новости, 15.08.2024
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10:16 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/efimov-1966326262.html
Ефимов: в июле в Москве удвоился ввод жилья
Ефимов: в июле в Москве удвоился ввод жилья - РИА Новости, 15.08.2024
Ефимов: в июле в Москве удвоился ввод жилья
В Москве в июле ввели свыше 500 тысяч квадратных метров жилья - в два раза больше, чем в июле прошлого года, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:16
2024-08-15T10:16
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве в июле ввели свыше 500 тысяч квадратных метров жилья - в два раза больше, чем в июле прошлого года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Темпы строительства в городе наращиваются. В текущем году из общего объема недвижимости, введенной за семь месяцев, 2,2 миллиона квадратных метров приходится на жилье, из них больше 500 тысяч квадратных метров сдано в июле", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что в городе активно возводят жилье по программе реновации, при этом основная часть ввода представлена проектами девелоперов. С начала 2024-го силами инвесторов возведено 1,9 миллиона "квадратов" жилья, за счет бюджета – 300 тысяч "квадратов".По словам Ефимова, наибольшие показатели ввода будут в четвертом квартале, когда застройщики стремятся завершить проекты внутри календарного года."Таким образом, мы уверены, что плановые показатели в 5,2 миллиона квадратных метров жилья будут достигнуты", – подытожил заммэра.
https://ria.ru/20240815/efimov-1966275766.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в июле в Москве удвоился ввод жилья

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве в июле ввели свыше 500 тысяч квадратных метров жилья - в два раза больше, чем в июле прошлого года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Темпы строительства в городе наращиваются. В текущем году из общего объема недвижимости, введенной за семь месяцев, 2,2 миллиона квадратных метров приходится на жилье, из них больше 500 тысяч квадратных метров сдано в июле", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Ефимов: монолит станции "Академическая" Троицкой линии метро готов на треть
10:08
В сообщении указывается, что в городе активно возводят жилье по программе реновации, при этом основная часть ввода представлена проектами девелоперов. С начала 2024-го силами инвесторов возведено 1,9 миллиона "квадратов" жилья, за счет бюджета – 300 тысяч "квадратов".
По словам Ефимова, наибольшие показатели ввода будут в четвертом квартале, когда застройщики стремятся завершить проекты внутри календарного года.
"Таким образом, мы уверены, что плановые показатели в 5,2 миллиона квадратных метров жилья будут достигнуты", – подытожил заммэра.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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