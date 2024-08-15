https://ria.ru/20240815/efimov-1966326262.html

Ефимов: в июле в Москве удвоился ввод жилья

Ефимов: в июле в Москве удвоился ввод жилья - РИА Новости, 15.08.2024

Ефимов: в июле в Москве удвоился ввод жилья

В Москве в июле ввели свыше 500 тысяч квадратных метров жилья - в два раза больше, чем в июле прошлого года, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:16

2024-08-15T10:16

2024-08-15T10:16

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве в июле ввели свыше 500 тысяч квадратных метров жилья - в два раза больше, чем в июле прошлого года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Темпы строительства в городе наращиваются. В текущем году из общего объема недвижимости, введенной за семь месяцев, 2,2 миллиона квадратных метров приходится на жилье, из них больше 500 тысяч квадратных метров сдано в июле", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что в городе активно возводят жилье по программе реновации, при этом основная часть ввода представлена проектами девелоперов. С начала 2024-го силами инвесторов возведено 1,9 миллиона "квадратов" жилья, за счет бюджета – 300 тысяч "квадратов".По словам Ефимова, наибольшие показатели ввода будут в четвертом квартале, когда застройщики стремятся завершить проекты внутри календарного года."Таким образом, мы уверены, что плановые показатели в 5,2 миллиона квадратных метров жилья будут достигнуты", – подытожил заммэра.

https://ria.ru/20240815/efimov-1966275766.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)