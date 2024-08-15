https://ria.ru/20240815/efimov-1966275588.html

Ефимов: в бывшей промзоне "Магистральные улицы" реализуют два проекта КРТ

Ефимов: в бывшей промзоне "Магистральные улицы" реализуют два проекта КРТ - РИА Новости, 15.08.2024

Ефимов: в бывшей промзоне "Магистральные улицы" реализуют два проекта КРТ

Четыре участка бывшей столичной промзоны "Магистральные улицы" общей площадью свыше 75 гектаров подлежат редевелопменту в рамках двух проектов комплексного... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:08

2024-08-15T09:08

2024-08-15T09:08

максим гаман

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 августа - РИА Новости. Четыре участка бывшей столичной промзоны "Магистральные улицы" общей площадью свыше 75 гектаров подлежат редевелопменту в рамках двух проектов комплексного развития территории (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Современные жилой и общественно-деловой кварталы планируется возвести на четырех участках бывшей промзоны "Магистральные улицы" в рамках двух проектов комплексного развития территорий. На площади более 75 гектаров построят свыше 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты составят около 1,27 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 27 миллиардов рублей", – цитирует Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, в результате реализации проектов появится порядка 36,6 тысячи рабочих мест.В сообщении уточняется, что ООО "Стройтэкс" реорганизует участок площадью 1,6 гектара, расположенный недалеко от станции метро "Полежаевская" и примыкающий к Хорошевскому шоссе. По трем другим участкам, расположенным вдоль Звенигородского шоссе, ожидается ответ от правообладателей, их общая площадь превышает 73 гектара."На одной из площадок реализуют проект, в рамках которого в течение четырех лет построят 41,2 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости, включая магазины, офисы, отделения банков и кафе. Другой проект КРТ предполагает создание крупного жилого микрорайона, где появится более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости", – приводятся слова главы департамента городского имущества Максима Гамана. Он отметил, что вблизи жилых домов возведут семь образовательных комплексов на более чем 5,8 тысячи мест, при этом в рамках проекта также предполагается строительство объектов коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение участков.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240814/efimov-1966127488.html

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максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы