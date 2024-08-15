https://ria.ru/20240815/dubna-1966430242.html

Котельную №1 капитально отремонтируют до середины октября в Дубне

Котельную №1 капитально отремонтируют до середины октября в Дубне - РИА Новости, 15.08.2024

Котельную №1 капитально отремонтируют до середины октября в Дубне

До середины октября в Дубне капитально отремонтируют котельную №1 на улице Промышленной и наиболее изношенные теплосети, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:49

2024-08-15T16:49

2024-08-15T16:49

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. До середины октября в Дубне капитально отремонтируют котельную №1 на улице Промышленной и наиболее изношенные теплосети, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Прошлой зимой в Дубне произошел ряд коммунальных аварий. После завершения отопительного сезона здесь определили самые проблемные участки и заблаговременно приступили к ремонтным работам. В правобережной части города заменят трубы, которым больше 40 лет, а также модернизируют котельную №1. Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на одном из участков теплотрассы и проверил, как идут работы. "Мы ведем достаточно масштабную трансформацию всего того, что важно для качества жизни людей. В том числе – модернизацию системы теплоснабжения. В этом году заменим 1,3 километра теплотрассы – это самое уязвимое место в Дубне. Также модернизируем котельную №1, обеспечивающую теплоснабжением микрорайон Большая Волга, в котором проживает 21 тысяча человек. Рассчитываю, что все работы сделаем в срок", - цитирует пресс-служба Воробьева. Ремонт теплосетей ведется на трех участках. Первый и самый большой (700 метров) - от улиц 9 мая до Вокзальной. По нему подается горячая вода в 22 многоквартирных дома (там живет 10 тысяч человек) и на три соцобъекта - детскую поликлинику, школу, колледж Университета "Дубна". Два других участка: по улице Энтузиастов от ТК-1 (тепловой камеры) до ТК-2 и от улиц Вернова до Промышленной. Новые трубы соответствуют современным требованиям - их состояние можно будет мониторить, не вскрывая сеть. В котельной №1 заменят паровой котел. Сейчас ведется его демонтаж и поставка нового оборудования. Работы планируют завершить до 15 сентября. Здесь также сделают резервное питание – для этого проложат кабель, который даст возможность при любых аварийных ситуациях на внешних сетях сразу же получить электроснабжение от другого источника.

https://ria.ru/20240814/vorobev-1966270464.html

https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966239073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дубна, московская область (подмосковье), андрей воробьев