https://ria.ru/20240815/dubna-1966430242.html
Котельную №1 капитально отремонтируют до середины октября в Дубне
Котельную №1 капитально отремонтируют до середины октября в Дубне - РИА Новости, 15.08.2024
Котельную №1 капитально отремонтируют до середины октября в Дубне
До середины октября в Дубне капитально отремонтируют котельную №1 на улице Промышленной и наиболее изношенные теплосети, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:49
2024-08-15T16:49
2024-08-15T16:49
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. До середины октября в Дубне капитально отремонтируют котельную №1 на улице Промышленной и наиболее изношенные теплосети, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Прошлой зимой в Дубне произошел ряд коммунальных аварий. После завершения отопительного сезона здесь определили самые проблемные участки и заблаговременно приступили к ремонтным работам. В правобережной части города заменят трубы, которым больше 40 лет, а также модернизируют котельную №1. Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на одном из участков теплотрассы и проверил, как идут работы. "Мы ведем достаточно масштабную трансформацию всего того, что важно для качества жизни людей. В том числе – модернизацию системы теплоснабжения. В этом году заменим 1,3 километра теплотрассы – это самое уязвимое место в Дубне. Также модернизируем котельную №1, обеспечивающую теплоснабжением микрорайон Большая Волга, в котором проживает 21 тысяча человек. Рассчитываю, что все работы сделаем в срок", - цитирует пресс-служба Воробьева. Ремонт теплосетей ведется на трех участках. Первый и самый большой (700 метров) - от улиц 9 мая до Вокзальной. По нему подается горячая вода в 22 многоквартирных дома (там живет 10 тысяч человек) и на три соцобъекта - детскую поликлинику, школу, колледж Университета "Дубна". Два других участка: по улице Энтузиастов от ТК-1 (тепловой камеры) до ТК-2 и от улиц Вернова до Промышленной. Новые трубы соответствуют современным требованиям - их состояние можно будет мониторить, не вскрывая сеть. В котельной №1 заменят паровой котел. Сейчас ведется его демонтаж и поставка нового оборудования. Работы планируют завершить до 15 сентября. Здесь также сделают резервное питание – для этого проложат кабель, который даст возможность при любых аварийных ситуациях на внешних сетях сразу же получить электроснабжение от другого источника.
https://ria.ru/20240814/vorobev-1966270464.html
https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966239073.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дубна, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Дубна, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. До середины октября в Дубне капитально отремонтируют котельную №1 на улице Промышленной и наиболее изношенные теплосети, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Прошлой зимой в Дубне произошел ряд коммунальных аварий. После завершения отопительного сезона здесь определили самые проблемные участки и заблаговременно приступили к ремонтным работам. В правобережной части города заменят трубы, которым больше 40 лет, а также модернизируют котельную №1.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
побывал на одном из участков теплотрассы и проверил, как идут работы.
"Мы ведем достаточно масштабную трансформацию всего того, что важно для качества жизни людей. В том числе – модернизацию системы теплоснабжения. В этом году заменим 1,3 километра теплотрассы – это самое уязвимое место в Дубне. Также модернизируем котельную №1, обеспечивающую теплоснабжением микрорайон Большая Волга, в котором проживает 21 тысяча человек. Рассчитываю, что все работы сделаем в срок", - цитирует пресс-служба Воробьева.
Ремонт теплосетей ведется на трех участках. Первый и самый большой (700 метров) - от улиц 9 мая до Вокзальной. По нему подается горячая вода в 22 многоквартирных дома (там живет 10 тысяч человек) и на три соцобъекта - детскую поликлинику, школу, колледж Университета "Дубна".
Два других участка: по улице Энтузиастов от ТК-1 (тепловой камеры) до ТК-2 и от улиц Вернова до Промышленной. Новые трубы соответствуют современным требованиям - их состояние можно будет мониторить, не вскрывая сеть.
В котельной №1 заменят паровой котел. Сейчас ведется его демонтаж и поставка нового оборудования. Работы планируют завершить до 15 сентября. Здесь также сделают резервное питание – для этого проложат кабель, который даст возможность при любых аварийных ситуациях на внешних сетях сразу же получить электроснабжение от другого источника.