https://ria.ru/20240815/dron-1966312593.html

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 15.08.2024

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Российские средства ПВО около 07:15 мск уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:37

2024-08-15T08:37

2024-08-15T08:51

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО около 07:15 мск уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Пятнадцатого августа 2024 года около 7.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966276116.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия