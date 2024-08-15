https://ria.ru/20240815/draka-1966385190.html

В Красноярске подросток пришел на драку с пневматической винтовкой

В Красноярске подросток пришел на драку с пневматической винтовкой - РИА Новости, 15.08.2024

В Красноярске подросток пришел на драку с пневматической винтовкой

СК завел уголовное дело после драки подростков в Красноярске, один из участников которой принес с собой пневматическую винтовку, но был сильно избит оппонентом, РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:45

2024-08-15T13:45

2024-08-15T13:45

происшествия

россия

красноярск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 15 авг – РИА Новости. СК завел уголовное дело после драки подростков в Красноярске, один из участников которой принес с собой пневматическую винтовку, но был сильно избит оппонентом, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. По версии следствия, 13 августа группа подростков встретилась для выяснения отношений. За день до этого 16-летний юноша избил 14-летнего мальчика. Избитый на следующий день для "разборок" позвал своего друга, еще одного 16-летнего подростка. Друг взял с собой на встречу пневматическую винтовку. Но винтовка не напугала обидчика 14-летнего мальчика, и он принялся избивать друга, пришедшего помочь. Подросток нанес не менее пяти ударов в область головы, после чего в компании товарищей скрылся с места происшествия. "Следственным отделом по Центральному району города Красноярска ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя краевого центра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - говорится в сообщении. Отмечается, что избитый 16-летний подросток обратился за медицинской помощью. У него диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, оскольчатый перелом носа. В настоящее время подросток находится в больнице. Также уточняется, что пневматическая винтовка, со слов потерпевшего, принадлежит его отчиму.

https://ria.ru/20231004/shkolnitsy-1900321900.html

https://ria.ru/20240805/draka-1964144707.html

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красноярск

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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)