https://ria.ru/20240815/donetsk-1966404247.html
В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры
В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры - РИА Новости, 15.08.2024
В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры
В Кировском районе Донецка предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры, заявили журналистам в УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:05
2024-08-15T15:05
2024-08-15T15:06
специальная военная операция на украине
кировский район
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вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. В Кировском районе Донецка предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры, заявили журналистам в УФСБ России по ДНР. "В Кировском районе системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством с электронным блоком управления", - сообщили в ведомстве. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью мобильного робототехнического комплекса обезвредили беспилотник и уничтожили боевой заряд на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кировский район, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры
В Кировском районе Донецка пресекли атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры