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В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 15.08.2024 (обновлено: 15:06 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/donetsk-1966404247.html
В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры
В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры - РИА Новости, 15.08.2024
В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры
В Кировском районе Донецка предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры, заявили журналистам в УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:05
2024-08-15T15:06
специальная военная операция на украине
кировский район
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. В Кировском районе Донецка предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры, заявили журналистам в УФСБ России по ДНР. "В Кировском районе системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством с электронным блоком управления", - сообщили в ведомстве. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью мобильного робототехнического комплекса обезвредили беспилотник и уничтожили боевой заряд на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
россия
донецкая народная республика
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кировский район, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры

В Кировском районе Донецка пресекли атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры

© Фото : Штаб Обороны ДНР/TelegramУкраинский БПЛА самолетного типа, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол"
Украинский БПЛА самолетного типа, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы Купол - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Штаб Обороны ДНР/Telegram
Украинский БПЛА самолетного типа, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. В Кировском районе Донецка предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры, заявили журналистам в УФСБ России по ДНР.
"В Кировском районе системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством с электронным блоком управления", - сообщили в ведомстве.
Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью мобильного робототехнического комплекса обезвредили беспилотник и уничтожили боевой заряд на специализированном полигоне.
Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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