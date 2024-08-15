https://ria.ru/20240815/donetsk-1966404247.html

В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры

В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры - РИА Новости, 15.08.2024

В Донецке предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры

В Кировском районе Донецка предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры, заявили журналистам в УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:05

2024-08-15T15:05

2024-08-15T15:06

специальная военная операция на украине

кировский район

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. В Кировском районе Донецка предотвратили атаку дрона по объекту энергоинфраструктуры, заявили журналистам в УФСБ России по ДНР. "В Кировском районе системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством с электронным блоком управления", - сообщили в ведомстве. Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью мобильного робототехнического комплекса обезвредили беспилотник и уничтожили боевой заряд на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

россия

донецкая народная республика

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кировский район, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)