https://ria.ru/20240815/deti-1966468716.html

Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в Москве

Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в Москве - РИА Новости, 15.08.2024

Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в Москве

Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в федеральных клиниках в Москве, одна девочка остается в Курске, сообщила Уполномоченный при... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:10

2024-08-15T19:10

2024-08-15T19:10

здоровье - общество

курская область

россия

москва

мария львова-белова

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в федеральных клиниках в Москве, одна девочка остается в Курске, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен рассказала, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам ребенка в Курской области по вопросам гуманитарной помощи, помощи раненым детям и семьям с детьми. "Раненые дети (в Курской области - ред.), всего их было десять. В настоящий момент в Курске остается одна девочка, четверо детей забрали в Москву. Они сейчас в федеральных клиниках проходят лечение", - заявила Львова-Белова журналистам. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240809/murashko-1965241048.html

курская область

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, курская область, россия, москва, мария львова-белова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины