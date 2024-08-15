Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в Москве
Львова-Белова: 4 раненых детей из Курской области находятся на лечении в Москве
Детская городская клиническая больница. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в федеральных клиниках в Москве, одна девочка остается в Курске, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Детский омбудсмен рассказала, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам ребенка в Курской области по вопросам гуманитарной помощи, помощи раненым детям и семьям с детьми.
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"Раненые дети (в Курской области - ред.), всего их было десять. В настоящий момент в Курске остается одна девочка, четверо детей забрали в Москву. Они сейчас в федеральных клиниках проходят лечение", - заявила Львова-Белова журналистам.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.