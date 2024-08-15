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Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в Москве - РИА Новости, 15.08.2024
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19:10 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/deti-1966468716.html
Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в Москве
Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в Москве - РИА Новости, 15.08.2024
Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в Москве
Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в федеральных клиниках в Москве, одна девочка остается в Курске, сообщила Уполномоченный при... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:10
2024-08-15T19:10
здоровье - общество
курская область
россия
москва
мария львова-белова
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в федеральных клиниках в Москве, одна девочка остается в Курске, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен рассказала, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам ребенка в Курской области по вопросам гуманитарной помощи, помощи раненым детям и семьям с детьми. "Раненые дети (в Курской области - ред.), всего их было десять. В настоящий момент в Курске остается одна девочка, четверо детей забрали в Москву. Они сейчас в федеральных клиниках проходят лечение", - заявила Львова-Белова журналистам. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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здоровье - общество, курская область, россия, москва, мария львова-белова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Москва, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в Москве

Львова-Белова: 4 раненых детей из Курской области находятся на лечении в Москве

© РИА Новости / Сергей МамонтовДетская городская клиническая больница
Детская городская клиническая больница - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Детская городская клиническая больница. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четверо раненых детей из Курской области проходят лечение в федеральных клиниках в Москве, одна девочка остается в Курске, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Детский омбудсмен рассказала, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам ребенка в Курской области по вопросам гуманитарной помощи, помощи раненым детям и семьям с детьми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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"Раненые дети (в Курской области - ред.), всего их было десять. В настоящий момент в Курске остается одна девочка, четверо детей забрали в Москву. Они сейчас в федеральных клиниках проходят лечение", - заявила Львова-Белова журналистам.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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