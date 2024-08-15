https://ria.ru/20240815/desantniki-1966301249.html

Российские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области

Российские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области - РИА Новости, 15.08.2024

Российские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области

Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для вражеских... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T05:16

2024-08-15T05:16

2024-08-15T08:16

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ГЕНИЧЕСК, 15 авг - РИА Новости. Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для вражеских беспилотников, расположенные на правобережье Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами, оператор десантник обнаружил на правом берегу Днепра, в полуразрушенных зданиях, спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для связи с подразделениями и БПЛА украинской армии. Определив цели для поражения, боец произвел сбросы ВОГов и ручных гранат. Точные попадания вывели из строя связь противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Боевая работа ведется десантниками как днем, так и ночью. Для боевых вылетов в темное время суток используется установленная на беспилотник тепловизионная аппаратура. Только на херсонском направлении подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск российской армии уничтожили сотни украинских боевиков, десятки единиц различной боевой техники и антенн спутниковой связи.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения антенн Starlink ВСУ Десантники группировки войск "Днепр" при помощи квадрокоптеров уничтожили спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для вражеских беспилотников на правом берегу Днепра. Кадры работы БПЛА публикует Минобороны. 2024-08-15T05:16 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность