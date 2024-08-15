https://ria.ru/20240815/desantniki-1966301249.html
Российские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области
Российские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области - РИА Новости, 15.08.2024
Российские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области
Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для вражеских... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T05:16
2024-08-15T05:16
2024-08-15T08:16
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ГЕНИЧЕСК, 15 авг - РИА Новости. Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для вражеских беспилотников, расположенные на правобережье Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами, оператор десантник обнаружил на правом берегу Днепра, в полуразрушенных зданиях, спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для связи с подразделениями и БПЛА украинской армии. Определив цели для поражения, боец произвел сбросы ВОГов и ручных гранат. Точные попадания вывели из строя связь противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Боевая работа ведется десантниками как днем, так и ночью. Для боевых вылетов в темное время суток используется установленная на беспилотник тепловизионная аппаратура. Только на херсонском направлении подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск российской армии уничтожили сотни украинских боевиков, десятки единиц различной боевой техники и антенн спутниковой связи.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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Кадры уничтожения антенн Starlink ВСУ
Десантники группировки войск "Днепр" при помощи квадрокоптеров уничтожили спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для вражеских беспилотников на правом берегу Днепра.
Кадры работы БПЛА публикует Минобороны.
2024-08-15T05:16
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области
Ульяновские десантники уничтожили антенны Starlink на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 15 авг - РИА Новости. Ульяновские десантники группировки войск "Днепр" при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для вражеских беспилотников, расположенные на правобережье Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После запуска квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами, оператор десантник обнаружил на правом берегу Днепра, в полуразрушенных зданиях, спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для связи с подразделениями и БПЛА украинской армии. Определив цели для поражения, боец произвел сбросы ВОГов и ручных гранат. Точные попадания вывели из строя связь противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
Боевая работа ведется десантниками как днем, так и ночью. Для боевых вылетов в темное время суток используется установленная на беспилотник тепловизионная аппаратура.
Только на херсонском направлении подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск российской армии уничтожили сотни украинских боевиков, десятки единиц различной боевой техники и антенн спутниковой связи.