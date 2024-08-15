Дерипаска призвал Нуланд ответить перед ФРГ за взрыв на "Северных потоках"
Дерипаска: Нуланд должна ответить перед Германией за взрыв на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд должна ответить перед Германией за взрыв на "Северных потоках", считает бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
«
"Интересно, а когда немецкое правосудие объявит в розыск бывшую замглавы Госдепа США Викторию Нуланд? Непосредственного руководителя и организатора этого теракта", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале, напомнив, что первое расследование провел американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш еще год назад и отрицать участие Нуланд в этом теракте нельзя. "На эту ситуацию педантичные немцы всё смотрят сквозь пальцы", - добавил он.
В Кремле прокомментировали заявления Херша о терактах на "Северных потоках"
27 сентября 2023, 13:38
"Кстати, преступление по статье "международный терроризм" не имеет срока давности ни в Европе, ни в США и наказывается везде одинаково - пожизненным. Хотя в США, наверное, и смертная смертная казнь возможна", – подчеркнул российский бизнесмен.
Согласно расследованию Херша, опубликованному в феврале 2023 года, взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден. Пентагон отрицал причастность США к подрыву "Северных потоков".
В минувшую среду появилась новая информация: телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках".
Об украинском следе СМИ Германии, включая второй канал ZDF и журнал Spiegel, говорили еще в прошлом году. По данным СМИ, яхту "Андромеда", которая могла использоваться для перевозки взрывчатки, арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
В июле нынешнего года ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность к подрывам яхты "Андромеда". Предположительно, она была использована в ходе подготовки теракта на газопроводах.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Херш раскрыл детали о причастности США к подрыву "Северных потоков"
26 сентября 2023, 15:28