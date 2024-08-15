https://ria.ru/20240815/deripaska-1966338586.html

Дерипаска призвал Нуланд ответить перед ФРГ за взрыв на "Северных потоках"

Дерипаска призвал Нуланд ответить перед ФРГ за взрыв на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.08.2024

Дерипаска призвал Нуланд ответить перед ФРГ за взрыв на "Северных потоках"

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд должна ответить перед Германией за взрыв на "Северных потоках", считает бизнесмен... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:15

2024-08-15T11:15

2024-08-15T11:15

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олег дерипаска

государственный департамент сша

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд должна ответить перед Германией за взрыв на "Северных потоках", считает бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. "Интересно, а когда немецкое правосудие объявит в розыск бывшую замглавы Госдепа США Викторию Нуланд? Непосредственного руководителя и организатора этого теракта", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале, напомнив, что первое расследование провел американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш еще год назад и отрицать участие Нуланд в этом теракте нельзя. "На эту ситуацию педантичные немцы всё смотрят сквозь пальцы", - добавил он. "Кстати, преступление по статье "международный терроризм" не имеет срока давности ни в Европе, ни в США и наказывается везде одинаково - пожизненным. Хотя в США, наверное, и смертная смертная казнь возможна", – подчеркнул российский бизнесмен. Согласно расследованию Херша, опубликованному в феврале 2023 года, взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден. Пентагон отрицал причастность США к подрыву "Северных потоков". В минувшую среду появилась новая информация: телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". Об украинском следе СМИ Германии, включая второй канал ZDF и журнал Spiegel, говорили еще в прошлом году. По данным СМИ, яхту "Андромеда", которая могла использоваться для перевозки взрывчатки, арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. В июле нынешнего года ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность к подрывам яхты "Андромеда". Предположительно, она была использована в ходе подготовки теракта на газопроводах. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230927/potoki-1898938165.html

https://ria.ru/20240426/terakt-1942569359.html

https://ria.ru/20230926/bayden-1898749044.html

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