https://ria.ru/20240815/dalaj-lama-1966405633.html

Прооперированный в США Далай-лама планирует в августе вернуться в Индию

Прооперированный в США Далай-лама планирует в августе вернуться в Индию - РИА Новости, 15.08.2024

Прооперированный в США Далай-лама планирует в августе вернуться в Индию

Далай-лама в США восстанавливается после операции по замене коленного сустава, в конце августа он планирует вернуться в Индию и провести учения в своей... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:10

2024-08-15T15:10

2024-08-15T15:10

религия

индия

швейцария

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/92/1520549231_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_d28b932695c5373c6f63cf118b69d7ee.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Далай-лама в США восстанавливается после операции по замене коленного сустава, в конце августа он планирует вернуться в Индию и провести учения в своей резиденции в Дхарамсала, сообщили РИА Новости в четверг в московском буддийском фонде "Сохраним Тибет". Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке. Директор московского буддийского фонда Юлия Жиронкина сообщила, что Далай-лама продолжает восстанавливаться после операции. По сообщениям физиотерапевтов, он делает большие успехи, его состояние улучшается. "В ближайшее время Его Святейшество вернется в Индию. По пути он сделает остановку в Швейцарии. В сентябре он планирует провести учения в индийском городе Дхарамсала в своей резиденции", - отметила она. Перед отбытием духовного лидера из США 22 августа монгольская диаспора и гималайские общины Северной Америки поднесут ему молебен о долголетии. "По прибытии Далай-ламы в Швейцарию он примет участие в молебне о долголетии, который поднесут ему тибетские сообщества Швейцарии и Лихтенштейна. 26 августа духовный лидер отправится в Индию", - сказала Жиронкина. По ее словам, российские буддисты с большим воодушевлением восприняли новость о возвращении Далай-ламы в Индию. "Многие из них уже купили билеты в Дхарамсалу... чтобы принять участие в посвящении Авалокитешвары (Будды Сострадания), которое он проведет 6 сентября. Желающих прилететь туда очень много, они желают воздать почтение величайшему буддийскому учителю современности", - добавила Жиронкина.

https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html

https://ria.ru/20240724/dalay-lama-1961827496.html

https://ria.ru/20240706/dalay-lama-1957870713.html

индия

швейцария

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индия, швейцария, сша