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Прооперированный в США Далай-лама планирует в августе вернуться в Индию - РИА Новости, 15.08.2024
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Религия
 
15:10 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/dalaj-lama-1966405633.html
Прооперированный в США Далай-лама планирует в августе вернуться в Индию
Прооперированный в США Далай-лама планирует в августе вернуться в Индию - РИА Новости, 15.08.2024
Прооперированный в США Далай-лама планирует в августе вернуться в Индию
Далай-лама в США восстанавливается после операции по замене коленного сустава, в конце августа он планирует вернуться в Индию и провести учения в своей... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:10
2024-08-15T15:10
религия
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Далай-лама в США восстанавливается после операции по замене коленного сустава, в конце августа он планирует вернуться в Индию и провести учения в своей резиденции в Дхарамсала, сообщили РИА Новости в четверг в московском буддийском фонде "Сохраним Тибет". Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке. Директор московского буддийского фонда Юлия Жиронкина сообщила, что Далай-лама продолжает восстанавливаться после операции. По сообщениям физиотерапевтов, он делает большие успехи, его состояние улучшается. "В ближайшее время Его Святейшество вернется в Индию. По пути он сделает остановку в Швейцарии. В сентябре он планирует провести учения в индийском городе Дхарамсала в своей резиденции", - отметила она. Перед отбытием духовного лидера из США 22 августа монгольская диаспора и гималайские общины Северной Америки поднесут ему молебен о долголетии. "По прибытии Далай-ламы в Швейцарию он примет участие в молебне о долголетии, который поднесут ему тибетские сообщества Швейцарии и Лихтенштейна. 26 августа духовный лидер отправится в Индию", - сказала Жиронкина. По ее словам, российские буддисты с большим воодушевлением восприняли новость о возвращении Далай-ламы в Индию. "Многие из них уже купили билеты в Дхарамсалу... чтобы принять участие в посвящении Авалокитешвары (Будды Сострадания), которое он проведет 6 сентября. Желающих прилететь туда очень много, они желают воздать почтение величайшему буддийскому учителю современности", - добавила Жиронкина.
https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html
https://ria.ru/20240724/dalay-lama-1961827496.html
https://ria.ru/20240706/dalay-lama-1957870713.html
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индия, швейцария, сша
Религия, Индия, Швейцария, США
Прооперированный в США Далай-лама планирует в августе вернуться в Индию

Фонд Сохраним Тибет: Далай-лама восстанавливается в США после операции на колене

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Далай-лама в США восстанавливается после операции по замене коленного сустава, в конце августа он планирует вернуться в Индию и провести учения в своей резиденции в Дхарамсала, сообщили РИА Новости в четверг в московском буддийском фонде "Сохраним Тибет".
Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке.
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Директор московского буддийского фонда Юлия Жиронкина сообщила, что Далай-лама продолжает восстанавливаться после операции. По сообщениям физиотерапевтов, он делает большие успехи, его состояние улучшается.
"В ближайшее время Его Святейшество вернется в Индию. По пути он сделает остановку в Швейцарии. В сентябре он планирует провести учения в индийском городе Дхарамсала в своей резиденции", - отметила она.
Перед отбытием духовного лидера из США 22 августа монгольская диаспора и гималайские общины Северной Америки поднесут ему молебен о долголетии.
"По прибытии Далай-ламы в Швейцарию он примет участие в молебне о долголетии, который поднесут ему тибетские сообщества Швейцарии и Лихтенштейна. 26 августа духовный лидер отправится в Индию", - сказала Жиронкина.
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции
24 июля, 22:01
По ее словам, российские буддисты с большим воодушевлением восприняли новость о возвращении Далай-ламы в Индию.
"Многие из них уже купили билеты в Дхарамсалу... чтобы принять участие в посвящении Авалокитешвары (Будды Сострадания), которое он проведет 6 сентября. Желающих прилететь туда очень много, они желают воздать почтение величайшему буддийскому учителю современности", - добавила Жиронкина.
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