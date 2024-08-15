https://ria.ru/20240815/chelyabinsk-1966398641.html

Второй этап строительства межвузовского кампуса реализуются в Челябинске

Второй этап строительства межвузовского кампуса реализуются в Челябинске - РИА Новости, 15.08.2024

Второй этап строительства межвузовского кампуса реализуются в Челябинске

Второй этап строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня реализуется в Челябинске, так, в ходе первого этапа реализации проекта были построены 2... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:45

2024-08-15T14:45

2024-08-15T14:45

челябинская область

челябинск

алексей текслер

строительство

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Второй этап строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня реализуется в Челябинске, так, в ходе первого этапа реализации проекта были построены 2 гостиницы, в которые с 1 сентября 2024 года уже заселятся студенты, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в четверг. По данным главы региона, в настоящее время полным ходом ведется строительство нового межуниверситетского кампуса в Челябинске. "Сейчас идет второй этап — возводится 6 новых гостиниц для размещения студентов и преподавательского состава. И впереди третий этап — учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал. Первый этап — 2 гостиницы для наших студентов — завершен. Уже скоро сюда заселятся первые студенты", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что дело не только в новых зданиях, но и в наполнении. "В кампусе будут созданы больше 40 новых лабораторий для научных исследований и разработок. Вместе с университетами, партнерами и ведущими предприятиями региона готовимся создать максимальные образовательные возможности для наших студентов", - пояснил Текслер. По данным пресс-службы Челябинского госуниверситета, в межуниверситетском кампусе уже с 1 сентября будут жить студенты ЧелГУ – первые два общежития уже имеют адреса: улица Братьев Кашириных, 127 и 127а. На следующем этапе будут возведены четыре 16-этажные гостиницы и две 7-этажные - для студентов и преподавателей семи вузов-резидентов проекта, уточняет пресс-служба. После чего начнется строительство 3-этажного учебно-научного комплекса площадью 40,3 тыс кв м и 3-этажного модульного конференц-зала площадью 10,8 тыс кв м и вместимостью 3,5 тыс человек, уточняет ЧелГУ. По словам проректора по учебной работе ЧелГУ Артема Саламатова, сейчас можно с уверенностью утверждать, что общежития гостиничного типа межуниверситетского кампуса мирового уровня Челябинской области является лучшим пространством для проживания студентов в регионе. "Одним из преимуществ этих корпусов считаем близкое их расположение к первому корпусу нашего университета. Студенты региона смогут заниматься на объектах спортивной инфраструктуры ЧелГУ, которая располагается вокруг кампуса: физкультурно-оздоровительный комплекс, мини-футбольное поле, хоккейная и воркаут-площадки. Лыжероллерная трасса также будет доступна после реконструкции. Приглашаем абитуриентов и студентов оценить возможности масштабного проекта", - цитирует пресс-служба университета слова Саламатова. Генеральный директор Челябинской концессионной компании Алексей Шулепов отметил, что резидентам кампуса станут студенты семи ведущих вузов региона. "В этом заключается уникальность проекта. Каждый из участников челябинского проекта привнесет в жизнь кампуса свои особенные компетенции в сфере образования и организации учебного процесса. Кампус должен стать точкой роста и местом эффективного обмена опытом", - цитирует пресс-служба ЧелГУ слова Шулепова. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что федеральный проект "Создание сети современных кампусов" является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. В Челябинске общая площадь кампуса составит около 120 тысяч квадратных метров. Планируется создать более 40 лабораторий для проведения научных исследований и разработок в сфере экологии, в том числе для снижения карбонового следа и решения экологических вызовов региона. Также будут построены жилые помещения, аудитории, технопарк, административно-деловой центр и коммерческие площади, на которых разместят магазины, кафе, фитнес-студии. На проект выделено 16,7 млрд рублей, из которых 7,9 млрд - из федерального бюджета, 1,2 млрд - из регионального. Остальные средства инвестирует банк ВТБ.

https://ria.ru/20240807/sportkompleks-1964620886.html

https://ria.ru/20240614/podderzhka-1952842121.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, алексей текслер, строительство