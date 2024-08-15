https://ria.ru/20240815/bolgariya-1966490839.html

Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах

Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах - РИА Новости, 15.08.2024

Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о введении в действие поправок к Закону о дошкольном и школьном образовании, запрещающих пропаганду ЛГБТ*, сообщило РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T22:02

2024-08-15T22:02

2024-08-15T22:27

болгария

россия

румен радев

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о введении в действие поправок к Закону о дошкольном и школьном образовании, запрещающих пропаганду ЛГБТ*, сообщило Болгарское национальное радио (БНР). На прошлой неделе Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации в дошкольном и школьном образовании. Общественные организации и гражданские активисты подали в офис президента петицию с просьбой наложить вето на поправки к закону. На вопрос как глава государства относится к вызвавшим споры поправкам, в пресс-службе Радева заявили, что он выразил свое отношение своим подписанием. Поправки к Закону об образовании внесла патриотическая партия "Возрождение", их поддержали в первом и втором чтениях коалиция ГЕРБ-СДС, Движение за права и свободы, партия "Есть такой народ" и социалисты.Болгарский Хельсинкский комитет заявил, что новый закон якобы нарушает Конституцию и Европейскую конвенцию по правам человека.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

болгария, россия, румен радев