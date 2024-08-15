https://ria.ru/20240815/bolgariya-1966490839.html
Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах
Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах - РИА Новости, 15.08.2024
Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах
Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о введении в действие поправок к Закону о дошкольном и школьном образовании, запрещающих пропаганду ЛГБТ*, сообщило РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:02
2024-08-15T22:02
2024-08-15T22:27
болгария
россия
румен радев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/22/1524402208_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_ab607be6d7aec84a0da2350b5f5cf8b4.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о введении в действие поправок к Закону о дошкольном и школьном образовании, запрещающих пропаганду ЛГБТ*, сообщило Болгарское национальное радио (БНР). На прошлой неделе Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации в дошкольном и школьном образовании. Общественные организации и гражданские активисты подали в офис президента петицию с просьбой наложить вето на поправки к закону. На вопрос как глава государства относится к вызвавшим споры поправкам, в пресс-службе Радева заявили, что он выразил свое отношение своим подписанием. Поправки к Закону об образовании внесла патриотическая партия "Возрождение", их поддержали в первом и втором чтениях коалиция ГЕРБ-СДС, Движение за права и свободы, партия "Есть такой народ" и социалисты.Болгарский Хельсинкский комитет заявил, что новый закон якобы нарушает Конституцию и Европейскую конвенцию по правам человека.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html
болгария
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/22/1524402208_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_48e104e644cf51811ce51399819d12d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, россия, румен радев
Болгария, Россия, Румен Радев
Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах
Президент Болгарии подписал указ о запрете ЛГБТ, несмотря на просьбы о вето
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о введении в действие поправок к Закону о дошкольном и школьном образовании, запрещающих пропаганду ЛГБТ*, сообщило Болгарское национальное радио
(БНР).
На прошлой неделе Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации в дошкольном и школьном образовании. Общественные организации и гражданские активисты подали в офис президента петицию с просьбой наложить вето на поправки к закону.
На вопрос как глава государства относится к вызвавшим споры поправкам, в пресс-службе Радева заявили, что он выразил свое отношение своим подписанием.
Поправки к Закону об образовании внесла патриотическая партия "Возрождение", их поддержали в первом и втором чтениях коалиция ГЕРБ-СДС, Движение за права и свободы, партия "Есть такой народ" и социалисты.
Болгарский Хельсинкский комитет заявил, что новый закон якобы нарушает Конституцию и Европейскую конвенцию по правам человека.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.