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Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах - РИА Новости, 15.08.2024
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22:02 15.08.2024 (обновлено: 22:27 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/bolgariya-1966490839.html
Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах
Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах - РИА Новости, 15.08.2024
Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах
Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о введении в действие поправок к Закону о дошкольном и школьном образовании, запрещающих пропаганду ЛГБТ*, сообщило РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:02
2024-08-15T22:27
болгария
россия
румен радев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о введении в действие поправок к Закону о дошкольном и школьном образовании, запрещающих пропаганду ЛГБТ*, сообщило Болгарское национальное радио (БНР). На прошлой неделе Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации в дошкольном и школьном образовании. Общественные организации и гражданские активисты подали в офис президента петицию с просьбой наложить вето на поправки к закону. На вопрос как глава государства относится к вызвавшим споры поправкам, в пресс-службе Радева заявили, что он выразил свое отношение своим подписанием. Поправки к Закону об образовании внесла патриотическая партия "Возрождение", их поддержали в первом и втором чтениях коалиция ГЕРБ-СДС, Движение за права и свободы, партия "Есть такой народ" и социалисты.Болгарский Хельсинкский комитет заявил, что новый закон якобы нарушает Конституцию и Европейскую конвенцию по правам человека.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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болгария, россия, румен радев
Болгария, Россия, Румен Радев
Президент Болгарии подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах

Президент Болгарии подписал указ о запрете ЛГБТ, несмотря на просьбы о вето

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о введении в действие поправок к Закону о дошкольном и школьном образовании, запрещающих пропаганду ЛГБТ*, сообщило Болгарское национальное радио (БНР).
На прошлой неделе Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации в дошкольном и школьном образовании. Общественные организации и гражданские активисты подали в офис президента петицию с просьбой наложить вето на поправки к закону.
На вопрос как глава государства относится к вызвавшим споры поправкам, в пресс-службе Радева заявили, что он выразил свое отношение своим подписанием.
Поправки к Закону об образовании внесла патриотическая партия "Возрождение", их поддержали в первом и втором чтениях коалиция ГЕРБ-СДС, Движение за права и свободы, партия "Есть такой народ" и социалисты.
Болгарский Хельсинкский комитет заявил, что новый закон якобы нарушает Конституцию и Европейскую конвенцию по правам человека.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды
4 июня, 17:34
 
БолгарияРоссияРумен Радев
 
 
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