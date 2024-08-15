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Бирюков: около 500 лифтов заменили в жилых домах Москвы - РИА Новости, 15.08.2024
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Бирюков: около 500 лифтов заменили в жилых домах Москвы
Бирюков: около 500 лифтов заменили в жилых домах Москвы - РИА Новости, 15.08.2024
Бирюков: около 500 лифтов заменили в жилых домах Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта около 500 лифтов в многоквартирных домах,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:41
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта около 500 лифтов в многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта около 500 лифтов в многоквартирных домах. Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тысяч лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысяч лифтов, больше всего - в Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
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москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве

Бирюков: около 500 лифтов заменили в жилых домах Москвы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛифт в подъезде жилого дома в Москве
Лифт в подъезде жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лифт в подъезде жилого дома в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта около 500 лифтов в многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта около 500 лифтов в многоквартирных домах. Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тысяч лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысяч лифтов, больше всего - в Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
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