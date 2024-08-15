https://ria.ru/20240815/biryukov-1966320854.html

Бирюков: около 500 лифтов заменили в жилых домах Москвы

Бирюков: около 500 лифтов заменили в жилых домах Москвы - РИА Новости, 15.08.2024

Бирюков: около 500 лифтов заменили в жилых домах Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта около 500 лифтов в многоквартирных домах,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:41

2024-08-15T09:41

2024-08-15T09:41

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта около 500 лифтов в многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году заменили в рамках региональной программы капитального ремонта около 500 лифтов в многоквартирных домах. Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тысяч лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тысяч лифтов, больше всего - в Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

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https://realty.ria.ru/20240814/moek-1966123484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, капремонт в москве