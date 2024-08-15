https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966399391.html

Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях

Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях - РИА Новости, 15.08.2024

Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях

Дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории и защиты населения Белгородской области обсуждались на совещании по безопасности... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:46

2024-08-15T14:46

2024-08-15T14:59

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

безопасность

андрей белоусов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории и защиты населения Белгородской области обсуждались на совещании по безопасности приграничных регионов России, которое провёл министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в ведомстве.Как отмечается, Белоусов проводит серию совещаний по вопросам обеспечения безопасности приграничных территорий страны в Курской, Брянской и Белгородской областях."В ходе сегодняшней встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240815/minoborony-1966392338.html

россия

белгородская область

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Белоусов на совещании по обеспечению безопасности приграничных регионов Белоусов проводит серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов, сообщило Минобороны. На встрече в четверг обсуждался конкретный план по дополнительным мерам безопасности в Белгородской области. Белоусов отметил, что контролировать выполнение будет лично. 2024-08-15T14:46 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, андрей белоусов