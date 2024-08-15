Рейтинг@Mail.ru
Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 15.08.2024 (обновлено: 14:59 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966399391.html
Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях
Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях - РИА Новости, 15.08.2024
Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях
Дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории и защиты населения Белгородской области обсуждались на совещании по безопасности... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:46
2024-08-15T14:59
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
безопасность
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966400716_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bfa45fdf2a3144d7eabc9469e998a79.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории и защиты населения Белгородской области обсуждались на совещании по безопасности приграничных регионов России, которое провёл министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в ведомстве.Как отмечается, Белоусов проводит серию совещаний по вопросам обеспечения безопасности приграничных территорий страны в Курской, Брянской и Белгородской областях."В ходе сегодняшней встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966392338.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов на совещании по обеспечению безопасности приграничных регионов
Белоусов проводит серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов, сообщило Минобороны. На встрече в четверг обсуждался конкретный план по дополнительным мерам безопасности в Белгородской области. Белоусов отметил, что контролировать выполнение будет лично.
2024-08-15T14:46
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966400716_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c9e67e5e2e95fe8be09f76a99e764e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, андрей белоусов
Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Андрей Белоусов
Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях

Белоусов провел совещание по ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории и защиты населения Белгородской области обсуждались на совещании по безопасности приграничных регионов России, которое провёл министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в ведомстве.
Как отмечается, Белоусов проводит серию совещаний по вопросам обеспечения безопасности приграничных территорий страны в Курской, Брянской и Белгородской областях.
"В ходе сегодняшней встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ", - говорится в сообщении.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 14:16
 
РоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала