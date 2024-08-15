https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966399391.html
Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях
Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях - РИА Новости, 15.08.2024
Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях
Дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории и защиты населения Белгородской области обсуждались на совещании по безопасности... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:46
2024-08-15T14:46
2024-08-15T14:59
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
безопасность
андрей белоусов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории и защиты населения Белгородской области обсуждались на совещании по безопасности приграничных регионов России, которое провёл министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в ведомстве.Как отмечается, Белоусов проводит серию совещаний по вопросам обеспечения безопасности приграничных территорий страны в Курской, Брянской и Белгородской областях."В ходе сегодняшней встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966392338.html
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белгородская область
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Белоусов на совещании по обеспечению безопасности приграничных регионов
Белоусов проводит серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов, сообщило Минобороны.
На встрече в четверг обсуждался конкретный план по дополнительным мерам безопасности в Белгородской области. Белоусов отметил, что контролировать выполнение будет лично.
2024-08-15T14:46
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, андрей белоусов
Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Андрей Белоусов
Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях
Белоусов провел совещание по ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях