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В России разработали новую систему контроля посадки самолетов на авианосцы - РИА Новости, 15.08.2024
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12:23 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966361905.html
В России разработали новую систему контроля посадки самолетов на авианосцы
В России разработали новую систему контроля посадки самолетов на авианосцы - РИА Новости, 15.08.2024
В России разработали новую систему контроля посадки самолетов на авианосцы
В России разработан комплекс сопровождения посадки самолетов на палубу авианосцев и авианесущих крейсеров, который позволит снизить износ тросов аэрофинишера и... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:23
2024-08-15T12:23
безопасность
россия
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В России разработан комплекс сопровождения посадки самолетов на палубу авианосцев и авианесущих крейсеров, который позволит снизить износ тросов аэрофинишера и повысит безопасность летчиков при посадке, сообщает холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Оборудование может использоваться на существующих и строящихся российских тяжелых авианесущих крейсерах, а также индийских авианосцах "Викрамадитья" и "Викрант". "Росэлектроника" "разработала комплекс сопровождения посадки самолетов на палубу авианосцев и авианесущих крейсеров", аппаратура "позволит снизить износ тросов аэрофинишера и повысит безопасность летчиков при посадке", говорится в сообщении. Новый комплекс замеряет скорость самолета после касания палубы и в соответствии с полученными данными позволяет корректировать степень натяжения троса аэрофинишера – механизма для торможения летательных аппаратов. Это повысит устойчивость троса к истиранию, а также примерно на 30% снизит перегрузку летчика во время посадки. "Посадка на палубу происходит с перегрузкой более 4G. Техника и летчик испытывают очень сильный удар, при этом максимальные усилия на тросе и воздействие на пилота возникают на 2-3 секунде торможения. Благодаря управлению аэрофинишером новый комплекс уменьшит влияние негативных факторов, что положительно скажется на здоровье летчиков и сроке службы оборудования", – заявил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин, которого цитирует холдинг.
https://ria.ru/20240305/stsenariy-1931124715.html
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безопасность, россия, российская электроника, ростех
Безопасность, Россия, Российская электроника, Ростех
В России разработали новую систему контроля посадки самолетов на авианосцы

В России разработали новейшую систему контроля посадки самолетов на палубу

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов на причале - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В России разработан комплекс сопровождения посадки самолетов на палубу авианосцев и авианесущих крейсеров, который позволит снизить износ тросов аэрофинишера и повысит безопасность летчиков при посадке, сообщает холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех").
Оборудование может использоваться на существующих и строящихся российских тяжелых авианесущих крейсерах, а также индийских авианосцах "Викрамадитья" и "Викрант".
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"Росэлектроника" "разработала комплекс сопровождения посадки самолетов на палубу авианосцев и авианесущих крейсеров", аппаратура "позволит снизить износ тросов аэрофинишера и повысит безопасность летчиков при посадке", говорится в сообщении.
Новый комплекс замеряет скорость самолета после касания палубы и в соответствии с полученными данными позволяет корректировать степень натяжения троса аэрофинишера – механизма для торможения летательных аппаратов. Это повысит устойчивость троса к истиранию, а также примерно на 30% снизит перегрузку летчика во время посадки.
"Посадка на палубу происходит с перегрузкой более 4G. Техника и летчик испытывают очень сильный удар, при этом максимальные усилия на тросе и воздействие на пилота возникают на 2-3 секунде торможения. Благодаря управлению аэрофинишером новый комплекс уменьшит влияние негативных факторов, что положительно скажется на здоровье летчиков и сроке службы оборудования", – заявил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин, которого цитирует холдинг.
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