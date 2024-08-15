https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966361905.html

В России разработали новую систему контроля посадки самолетов на авианосцы

В России разработали новую систему контроля посадки самолетов на авианосцы - РИА Новости, 15.08.2024

В России разработали новую систему контроля посадки самолетов на авианосцы

В России разработан комплекс сопровождения посадки самолетов на палубу авианосцев и авианесущих крейсеров, который позволит снизить износ тросов аэрофинишера и... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:23

2024-08-15T12:23

2024-08-15T12:23

безопасность

россия

российская электроника

ростех

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В России разработан комплекс сопровождения посадки самолетов на палубу авианосцев и авианесущих крейсеров, который позволит снизить износ тросов аэрофинишера и повысит безопасность летчиков при посадке, сообщает холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Оборудование может использоваться на существующих и строящихся российских тяжелых авианесущих крейсерах, а также индийских авианосцах "Викрамадитья" и "Викрант". "Росэлектроника" "разработала комплекс сопровождения посадки самолетов на палубу авианосцев и авианесущих крейсеров", аппаратура "позволит снизить износ тросов аэрофинишера и повысит безопасность летчиков при посадке", говорится в сообщении. Новый комплекс замеряет скорость самолета после касания палубы и в соответствии с полученными данными позволяет корректировать степень натяжения троса аэрофинишера – механизма для торможения летательных аппаратов. Это повысит устойчивость троса к истиранию, а также примерно на 30% снизит перегрузку летчика во время посадки. "Посадка на палубу происходит с перегрузкой более 4G. Техника и летчик испытывают очень сильный удар, при этом максимальные усилия на тросе и воздействие на пилота возникают на 2-3 секунде торможения. Благодаря управлению аэрофинишером новый комплекс уменьшит влияние негативных факторов, что положительно скажется на здоровье летчиков и сроке службы оборудования", – заявил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин, которого цитирует холдинг.

https://ria.ru/20240305/stsenariy-1931124715.html

https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965346883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, российская электроника, ростех