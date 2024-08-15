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Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво - РИА Новости, 15.08.2024
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18:51 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/belousov-1966457180.html
Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво
Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво - РИА Новости, 15.08.2024
Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво
Информация с мест в рамках новообразованного Координационного совета по безопасности приграничья должна докладываться оперативно и правдиво, заявил министр... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:51
2024-08-15T18:51
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Информация с мест в рамках новообразованного Координационного совета по безопасности приграничья должна докладываться оперативно и правдиво, заявил министр обороны России Андрей Белоусов в четверг на его заседании. "Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво", - подчеркнул Белоусов.
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво

Белоусов призвал совет по приграничью оперативно докладывать информацию с мест

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Информация с мест в рамках новообразованного Координационного совета по безопасности приграничья должна докладываться оперативно и правдиво, заявил министр обороны России Андрей Белоусов в четверг на его заседании.
"Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво", - подчеркнул Белоусов.
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Белоусов рассказал о работе координационного совета по военной безопасности
Вчера, 18:44
 
РоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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