https://ria.ru/20240815/belousov-1966457180.html
Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво
Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво - РИА Новости, 15.08.2024
Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво
Информация с мест в рамках новообразованного Координационного совета по безопасности приграничья должна докладываться оперативно и правдиво, заявил министр... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:51
2024-08-15T18:51
2024-08-15T18:51
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Информация с мест в рамках новообразованного Координационного совета по безопасности приграничья должна докладываться оперативно и правдиво, заявил министр обороны России Андрей Белоусов в четверг на его заседании. "Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво", - подчеркнул Белоусов.
https://ria.ru/20240815/belousov-1966455823.html
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво
Белоусов призвал совет по приграничью оперативно докладывать информацию с мест