https://ria.ru/20240815/belousov-1966457180.html

Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво

Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво - РИА Новости, 15.08.2024

Белоусов призвал Координационный совет докладывать оперативно и правдиво

Информация с мест в рамках новообразованного Координационного совета по безопасности приграничья должна докладываться оперативно и правдиво, заявил министр... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:51

2024-08-15T18:51

2024-08-15T18:51

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945575641_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_b1aadc26012bfae36e5aec4d2d90db37.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Информация с мест в рамках новообразованного Координационного совета по безопасности приграничья должна докладываться оперативно и правдиво, заявил министр обороны России Андрей Белоусов в четверг на его заседании. "Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво", - подчеркнул Белоусов.

https://ria.ru/20240815/belousov-1966455823.html

россия

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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)