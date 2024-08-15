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Белоусов рассказал о работе координационного совета по военной безопасности - РИА Новости, 15.08.2024
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18:44 15.08.2024 (обновлено: 18:46 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/belousov-1966455823.html
Белоусов рассказал о работе координационного совета по военной безопасности
Белоусов рассказал о работе координационного совета по военной безопасности - РИА Новости, 15.08.2024
Белоусов рассказал о работе координационного совета по военной безопасности
Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не подменяет собой оперативное управление действиями войск, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:44
2024-08-15T18:46
россия
специальная военная операция на украине
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не подменяет собой оперативное управление действиями войск, сообщили в Минобороны России.Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей."Министр обороны РФ отметил, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это - задача командования группировки "Север", а также Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Белоусов рассказал о работе координационного совета по военной безопасности

МО: Координационный совет по военной безопасности не подменяет управление армией

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не подменяет собой оперативное управление действиями войск, сообщили в Минобороны России.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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"Министр обороны РФ отметил, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это - задача командования группировки "Север", а также Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
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