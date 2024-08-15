https://ria.ru/20240815/belousov-1966455823.html

Белоусов рассказал о работе координационного совета по военной безопасности

Белоусов рассказал о работе координационного совета по военной безопасности - РИА Новости, 15.08.2024

Белоусов рассказал о работе координационного совета по военной безопасности

Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не подменяет собой оперативное управление действиями войск, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:44

2024-08-15T18:44

2024-08-15T18:46

россия

специальная военная операция на украине

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не подменяет собой оперативное управление действиями войск, сообщили в Минобороны России.Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей."Министр обороны РФ отметил, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это - задача командования группировки "Север", а также Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240815/pentagon-1966436937.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы украины