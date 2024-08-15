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МИД Бангладеш отозвал послов из России и еще шести стран - РИА Новости, 15.08.2024
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19:39 15.08.2024 (обновлено: 22:20 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/bangladesh-1966474557.html
МИД Бангладеш отозвал послов из России и еще шести стран
МИД Бангладеш отозвал послов из России и еще шести стран - РИА Новости, 15.08.2024
МИД Бангладеш отозвал послов из России и еще шести стран
МИД Бангладеш отзывает послов из семи стран, включая Россию, США, Германию, Японию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Мальдивы, объясняя это "текущими изменениями",... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:39
2024-08-15T22:20
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БАНГКОК, 15 авг — РИА Новости. МИД Бангладеш отзывает послов из семи стран, включая Россию, США, Германию, Японию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Мальдивы, объясняя это "текущими изменениями", сообщает в четверг бангладешский новостной портал UNB."В рамках текущих изменений послам Бангладеш в Соединенных Штатах, России, Германии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах, Королевстве Саудовская Аравия и Мальдивской Республике было предложено вернуться домой, оставив свои текущие обязанности в соответствующих миссиях за рубежом", — говорится в сообщении портала. По информации издания, Министерство иностранных дел Бангладеш издало и разослало главам диппредставительств отдельные приказы о переводе с их должностей в посольствах в министерство с формулировкой "принято решение о переводе вас в Дакку", сообщает портал, добавив, что временное правительство Бангладеш "вскоре направит новых послов в эти страны и, скорее всего, произойдут и другие изменения". С приходом к власти временного правительства после отставки кабинета бывшего премьер-министра Шейх Хасины в Бангладеш были уволены со своих должностей десятки высокопоставленных работников государственного аппарата, назначенных на свои должности правительством Хасины.
https://ria.ru/20240808/ruppur-1964854559.html
https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964719119.html
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в мире, бангладеш, россия, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Россия, Беспорядки в Бангладеш
МИД Бангладеш отозвал послов из России и еще шести стран

UNB: МИД Бангладеш отзывает послов из России, США, Британии и еще четырех стран

© AP Photo / Fatima Tuj JohoraПротестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Fatima Tuj Johora
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 15 авг — РИА Новости. МИД Бангладеш отзывает послов из семи стран, включая Россию, США, Германию, Японию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Мальдивы, объясняя это "текущими изменениями", сообщает в четверг бангладешский новостной портал UNB.
"В рамках текущих изменений послам Бангладеш в Соединенных Штатах, России, Германии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах, Королевстве Саудовская Аравия и Мальдивской Республике было предложено вернуться домой, оставив свои текущие обязанности в соответствующих миссиях за рубежом", — говорится в сообщении портала.
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По информации издания, Министерство иностранных дел Бангладеш издало и разослало главам диппредставительств отдельные приказы о переводе с их должностей в посольствах в министерство с формулировкой "принято решение о переводе вас в Дакку", сообщает портал, добавив, что временное правительство Бангладеш "вскоре направит новых послов в эти страны и, скорее всего, произойдут и другие изменения".
С приходом к власти временного правительства после отставки кабинета бывшего премьер-министра Шейх Хасины в Бангладеш были уволены со своих должностей десятки высокопоставленных работников государственного аппарата, назначенных на свои должности правительством Хасины.
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