https://ria.ru/20240815/bangladesh-1966369935.html
В Бангладеш блокировали попытку сторонников Хасины отметить День траура
В Бангладеш блокировали попытку сторонников Хасины отметить День траура - РИА Новости, 15.08.2024
В Бангладеш блокировали попытку сторонников Хасины отметить День траура
Студенческие активисты в Бангладеш при поддержке отряда военных блокировали попытку сторонников свергнутого в результате студенческих протестов и беспорядков... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:48
2024-08-15T12:48
2024-08-15T12:48
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БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Студенческие активисты в Бангладеш при поддержке отряда военных блокировали попытку сторонников свергнутого в результате студенческих протестов и беспорядков правительства экс-премьера Шейх Хасины отметить отмененный временным правительством страны Национальный день траура по основателю и первому президенту Бангладеш, отцу Хасины Шейху Маджибуру Рахману, убитому в 1975 году, сообщает в четверг газета Daily Star. Утром в четверг студенты собрались в столице Бангладеш Дакке вокруг резиденции, в которой 15 августа 1975 года был убит вместе с большей частью его семьи Шейх Маджибур Рахман, чтобы не пропустить туда сторонников бывшей правящей партии "Авами лиг", организовавших в городе шествие в память погибшего 49 лет назад основателя государства. "Студенты вооружены палками. К ним присоединились многие жители столицы. Они вместе со студентами патрулируют улицы вокруг резиденции и проверяют документы у прохожих и проезжающих, выясняя, не являются ли они сторонниками "Авами лиг". В районе резиденции также присутствуют небольшой отряд военных и полиция", - говорится в репортаже газеты с места события. Издание сообщает, что студенты задержали несколько человек, которых потом передали военным. Несколько подозреваемых в симпатиях к бывшему правительству Шейх Хасины были остановлены и избиты неизвестными на подходе к резиденции Шейха Маджибура Рахмана, пишет газета. Национальный день траура по Рахману был введен первым правительством Шейх Хасины в 1996 году. После победы оппозиции на выборах и смены правительства в 2001 году он был отменен новыми властями, а в 2008 году вновь введен временным правительством и оставался после этого выходным днем и общенациональным Днем траура в течение всего срока правления правительств под руководством Хасины с 2009 по 2024 год. Национальный день траура был отменен действующим временным правительством Бангладеш во главе с Нобелевским лауреатом Мухаммадом Юнусом, пришедшим к власти после падения правительства Хасины, принявшим присягу 8 августа 2024 года.
https://ria.ru/20240811/bangladesh-1965524656.html
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в мире, бангладеш, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
В Бангладеш блокировали попытку сторонников Хасины отметить День траура
Daily Star: студенты в Бангладеш блокировали попытку отметить День траура
БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости.
Студенческие активисты в Бангладеш при поддержке отряда военных блокировали попытку сторонников свергнутого в результате студенческих протестов и беспорядков правительства экс-премьера Шейх Хасины отметить отмененный временным правительством страны Национальный день траура по основателю и первому президенту Бангладеш, отцу Хасины Шейху Маджибуру Рахману, убитому в 1975 году, сообщает в четверг газета Daily Star
.
Утром в четверг студенты собрались в столице Бангладеш Дакке вокруг резиденции, в которой 15 августа 1975 года был убит вместе с большей частью его семьи Шейх Маджибур Рахман, чтобы не пропустить туда сторонников бывшей правящей партии "Авами лиг", организовавших в городе шествие в память погибшего 49 лет назад основателя государства.
"Студенты вооружены палками. К ним присоединились многие жители столицы. Они вместе со студентами патрулируют улицы вокруг резиденции и проверяют документы у прохожих и проезжающих, выясняя, не являются ли они сторонниками "Авами лиг". В районе резиденции также присутствуют небольшой отряд военных и полиция", - говорится в репортаже газеты с места события.
Издание сообщает, что студенты задержали несколько человек, которых потом передали военным. Несколько подозреваемых в симпатиях к бывшему правительству Шейх Хасины были остановлены и избиты неизвестными на подходе к резиденции Шейха Маджибура Рахмана, пишет газета.
Национальный день траура по Рахману был введен первым правительством Шейх Хасины в 1996 году. После победы оппозиции на выборах и смены правительства в 2001 году он был отменен новыми властями, а в 2008 году вновь введен временным правительством и оставался после этого выходным днем и общенациональным Днем траура в течение всего срока правления правительств под руководством Хасины с 2009 по 2024 год.
Национальный день траура был отменен действующим временным правительством Бангладеш во главе с Нобелевским лауреатом Мухаммадом Юнусом, пришедшим к власти после падения правительства Хасины, принявшим присягу 8 августа 2024 года.