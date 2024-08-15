https://ria.ru/20240815/bangladesh-1966369935.html

В Бангладеш блокировали попытку сторонников Хасины отметить День траура

В Бангладеш блокировали попытку сторонников Хасины отметить День траура - РИА Новости, 15.08.2024

В Бангладеш блокировали попытку сторонников Хасины отметить День траура

Студенческие активисты в Бангладеш при поддержке отряда военных блокировали попытку сторонников свергнутого в результате студенческих протестов и беспорядков... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:48

2024-08-15T12:48

2024-08-15T12:48

в мире

бангладеш

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964350416_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_8b0ca87ed10e624c92116502a858acf1.jpg

БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Студенческие активисты в Бангладеш при поддержке отряда военных блокировали попытку сторонников свергнутого в результате студенческих протестов и беспорядков правительства экс-премьера Шейх Хасины отметить отмененный временным правительством страны Национальный день траура по основателю и первому президенту Бангладеш, отцу Хасины Шейху Маджибуру Рахману, убитому в 1975 году, сообщает в четверг газета Daily Star. Утром в четверг студенты собрались в столице Бангладеш Дакке вокруг резиденции, в которой 15 августа 1975 года был убит вместе с большей частью его семьи Шейх Маджибур Рахман, чтобы не пропустить туда сторонников бывшей правящей партии "Авами лиг", организовавших в городе шествие в память погибшего 49 лет назад основателя государства. "Студенты вооружены палками. К ним присоединились многие жители столицы. Они вместе со студентами патрулируют улицы вокруг резиденции и проверяют документы у прохожих и проезжающих, выясняя, не являются ли они сторонниками "Авами лиг". В районе резиденции также присутствуют небольшой отряд военных и полиция", - говорится в репортаже газеты с места события. Издание сообщает, что студенты задержали несколько человек, которых потом передали военным. Несколько подозреваемых в симпатиях к бывшему правительству Шейх Хасины были остановлены и избиты неизвестными на подходе к резиденции Шейха Маджибура Рахмана, пишет газета. Национальный день траура по Рахману был введен первым правительством Шейх Хасины в 1996 году. После победы оппозиции на выборах и смены правительства в 2001 году он был отменен новыми властями, а в 2008 году вновь введен временным правительством и оставался после этого выходным днем и общенациональным Днем траура в течение всего срока правления правительств под руководством Хасины с 2009 по 2024 год. Национальный день траура был отменен действующим временным правительством Бангладеш во главе с Нобелевским лауреатом Мухаммадом Юнусом, пришедшим к власти после падения правительства Хасины, принявшим присягу 8 августа 2024 года.

https://ria.ru/20240811/bangladesh-1965524656.html

https://ria.ru/20240809/otstavka-1965312633.html

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бангладеш, шейх хасина, беспорядки в бангладеш