https://ria.ru/20240815/bajden-1966486793.html

Байден поддержал идею проведения повторных выборов в Венесуэле

Байден поддержал идею проведения повторных выборов в Венесуэле - РИА Новости, 15.08.2024

Байден поддержал идею проведения повторных выборов в Венесуэле

Президент США Джо Байден заявил, что считает целесообразным идею о проведении повторных выборов президента в Венесуэле. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:27

2024-08-15T21:27

2024-08-15T21:27

в мире

венесуэла

сша

каракас

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает целесообразным идею о проведении повторных выборов президента в Венесуэле. "Да, я поддерживаю", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он призывы к проведению новых президентских выборов в латиноамериканской стране. Байден не пояснил, почему придерживается такой оценки. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, национальный избирательный совет объявил победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи, двое военнослужащих были убиты. За неделю после выборов правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. Сильные беспорядки в Венесуэлепродолжались один день после выборов, после чего контроль правительства за ситуацией на улицах был восстановлен. В последующие дни как сторонники президента, так и оппозиция провели многочисленные митинги, заявляя о своей победе, однако они прошли мирно и обошлись без столкновений.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, сша, каракас, джо байден