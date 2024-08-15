Байден поддержал идею проведения повторных выборов в Венесуэле
Байден заявил, что считает целесообразным проведение новых выборов в Венесуэле
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает целесообразным идею о проведении повторных выборов президента в Венесуэле.
«
"Да, я поддерживаю", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он призывы к проведению новых президентских выборов в латиноамериканской стране.
Байден не пояснил, почему придерживается такой оценки.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, национальный избирательный совет объявил победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи, двое военнослужащих были убиты. За неделю после выборов правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Сильные беспорядки в Венесуэлепродолжались один день после выборов, после чего контроль правительства за ситуацией на улицах был восстановлен. В последующие дни как сторонники президента, так и оппозиция провели многочисленные митинги, заявляя о своей победе, однако они прошли мирно и обошлись без столкновений.