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Ставрополье направило 44 автомобиля в зону спецоперации
Ставрополье направило 44 автомобиля в зону спецоперации - РИА Новости, 15.08.2024
Ставрополье направило 44 автомобиля в зону спецоперации
Власти Ставропольского края направили в зону спецоперации 44 автомобиля, сообщает губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:10
2024-08-15T21:10
2024-08-15T21:10
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ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края направили в зону спецоперации 44 автомобиля, сообщает губернатор Владимир Владимиров. В четверг Владимиров вместе с замминистра обороны РФ Анной Цивилевой посетил Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания имени Героя России Никиты Гусева в Ставрополе. "Сегодня в зону СВО отсюда отправился очередной конвой из 44 автомобилей высокой проходимости. Они поступят в 17 воинских подразделений, где служат ставропольцы. Машины закупаем за счет краевого резервного фонда", – написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, с начала 2024 года Ставропольский край передал в зону спецоперации более 200 автомобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, россия, ставрополь
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Россия, Ставрополь
Ставрополье направило 44 автомобиля в зону спецоперации
Ставропольские власти направили в зону СВО 44 автомобиля высокой проходимости