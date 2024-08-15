https://ria.ru/20240815/avtomobili-1966485414.html

Ставрополье направило 44 автомобиля в зону спецоперации

Ставрополье направило 44 автомобиля в зону спецоперации - РИА Новости, 15.08.2024

Ставрополье направило 44 автомобиля в зону спецоперации

Власти Ставропольского края направили в зону спецоперации 44 автомобиля, сообщает губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:10

2024-08-15T21:10

2024-08-15T21:10

надежные люди

ставропольский край

владимир владимиров

россия

ставрополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966476747_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_2043af7eba79138be42c52e76e602694.jpg

ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края направили в зону спецоперации 44 автомобиля, сообщает губернатор Владимир Владимиров. В четверг Владимиров вместе с замминистра обороны РФ Анной Цивилевой посетил Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания имени Героя России Никиты Гусева в Ставрополе. "Сегодня в зону СВО отсюда отправился очередной конвой из 44 автомобилей высокой проходимости. Они поступят в 17 воинских подразделений, где служат ставропольцы. Машины закупаем за счет краевого резервного фонда", – написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, с начала 2024 года Ставропольский край передал в зону спецоперации более 200 автомобилей.

https://ria.ru/20240807/pomosch-1964731723.html

ставропольский край

россия

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ставропольский край, владимир владимиров, россия, ставрополь