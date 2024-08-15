https://ria.ru/20240815/astrakhan-1966397656.html

Астрахань направила в Курскую область более 12 тонн гуманитарной помощи

Астрахань направила в Курскую область более 12 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.08.2024

Астрахань направила в Курскую область более 12 тонн гуманитарной помощи

Астраханская область направила пострадавшим от нападения ВСУ жителям Курской области более 12 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:42

2024-08-15T14:42

2024-08-15T14:42

астраханская область

курская область

валерий герасимов

игорь бабушкин

вооруженные силы украины

гуманитарная помощь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Астраханская область направила пострадавшим от нападения ВСУ жителям Курской области более 12 тонн гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Передали в Курскую область гуманитарную помощь. Вместе мы собрали более 12 тонн гумгруза для курян", - написал губернатор в Telegram-канале. Он уточнил, что собрали по запросу самое необходимое: медикаменты, продукты, средства личной гигиены, воду и бытовую технику. "Это лишь первая отправка. С коллегами из Курской области мы на связи. Будем оперативно отрабатывать все их заявки", - добавил губернатор. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240731/pomosch-1963084872.html

https://ria.ru/20240814/nagrady-1966256530.html

курская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, валерий герасимов, игорь бабушкин, вооруженные силы украины, гуманитарная помощь