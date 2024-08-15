https://ria.ru/20240815/artist-1966324509.html

Shaman посетил Запорожскую АЭС

Shaman посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 15.08.2024

Shaman посетил Запорожскую АЭС

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) посетил горячие точки Новороссии, включая Запорожскую АЭС, чтобы поддержать жителей и бойцов спецоперации, сообщил РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:09

2024-08-15T10:09

2024-08-15T10:09

культура

новороссия

мариуполь

россия

запорожская аэс

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) посетил горячие точки Новороссии, включая Запорожскую АЭС, чтобы поддержать жителей и бойцов спецоперации, сообщил РИА Новости представитель артиста Антон Коробков-Землянский. "Shaman 13 и 14 августа приехал поддержать бойцов российской армии в горячих точках СВО. Заслуженный артист РФ устроил творческую встречу в Токмаке и выступил для персонала Запорожской АЭС, а также порадовался темпам восстановления Мариуполя и устроил горожанам благотворительный сольный концерт", - сказал собеседник агентства. Тур по Новороссии стартовал в Мариуполе. Shaman отметил, что спустя два года город возрождается из руин и возвращает былое величие. "Я выступал тут во Дворце детского и юношеского творчества после освобождения города. Крыша была пробита снарядами, а на фасаде зияли следы автоматных очередей, не было даже отопления. А теперь это современный концертный зал, оборудованный по последнему слову техники. И это всё сделали наши, русские люди", - добавил он. После Shaman отправился в Токмак, где посетил бойцов СВО, несмотря на очередной обстрел. Военный комендант Аюш Цыденжапов поблагодарил певца за поддержку: "Осетины, грузины, дагестанцы, чеченцы… у нас многонациональная команда. Я сам бурят. Но я — русский офицер. Спасибо вам за ваши песни. Мы — русские и пойдём до конца", — сказал он. Также Shaman посетил Энергодар после террористической атаки беспилотников на Запорожскую АЭС и подарил героям-сотрудникам концерт-квартирник. После выступления певца директор Запорожской АЭС Юрий Черничук пригласил исполнителя на юбилей — в декабре ЗАЭС исполнится 40 лет. Как уточнил представитель артиста, все выступления в Новороссии, включая серию концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне — это подарок жителям региона. "Здесь, на передовой, мои песни приобретают особое звучание, а люди обладают такой силой, что вдохновляют меня писать новые песни и идти вперёд, несмотря ни на что. Тур по Новороссии продолжится. Обязательно буду приезжать сюда ещё и ещё!" - поделился Shaman.

https://ria.ru/20240215/zemlyane-1927613872.html

https://ria.ru/20240509/shaman-1944834929.html

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новороссия, мариуполь, россия, запорожская аэс