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Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области
Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2024
Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области
Расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил на расстоянии 30 километров пункт временной дислокации... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T05:14
2024-08-15T05:14
2024-08-15T05:14
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил на расстоянии 30 километров пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий с позывным "Бродяга". "Целей много, прикрываем нашу пехоту на переднем крае. Расчет подтянут максимально близко к линии боевого соприкосновения. Наши операторы БПЛА корректируют орудие... Сразу приходит корректура, долго ожидать не приходится здесь. Поэтому они дали корректуру, мы быстро зарядились, отработали и ушли. Пункт дислокации ВСУ поразили", - рассказал военнослужащий. По его словам, расчет за время действий в Запорожской области уничтожил несколько гаубиц М777 производства США.
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Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области
МО: расчет "Гиацинта-Б" поразил пункт дислокации ВСУ на Ореховском направлении