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Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/artilleriya-1966301096.html
Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области
Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2024
Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области
Расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил на расстоянии 30 километров пункт временной дислокации... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T05:14
2024-08-15T05:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
сша
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил на расстоянии 30 километров пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий с позывным "Бродяга". "Целей много, прикрываем нашу пехоту на переднем крае. Расчет подтянут максимально близко к линии боевого соприкосновения. Наши операторы БПЛА корректируют орудие... Сразу приходит корректура, долго ожидать не приходится здесь. Поэтому они дали корректуру, мы быстро зарядились, отработали и ушли. Пункт дислокации ВСУ поразили", - рассказал военнослужащий. По его словам, расчет за время действий в Запорожской области уничтожил несколько гаубиц М777 производства США.
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запорожская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

МО: расчет "Гиацинта-Б" поразил пункт дислокации ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил на расстоянии 30 километров пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий с позывным "Бродяга".
"Целей много, прикрываем нашу пехоту на переднем крае. Расчет подтянут максимально близко к линии боевого соприкосновения. Наши операторы БПЛА корректируют орудие... Сразу приходит корректура, долго ожидать не приходится здесь. Поэтому они дали корректуру, мы быстро зарядились, отработали и ушли. Пункт дислокации ВСУ поразили", - рассказал военнослужащий.
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По его словам, расчет за время действий в Запорожской области уничтожил несколько гаубиц М777 производства США.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСШАВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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