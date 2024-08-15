https://ria.ru/20240815/artilleriya-1966301096.html

Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2024

Расчет артиллерии поразил пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

Расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил на расстоянии 30 километров пункт временной дислокации... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T05:14

2024-08-15T05:14

2024-08-15T05:14

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 58-й армии группировки войск "Днепр" поразил на расстоянии 30 километров пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий с позывным "Бродяга". "Целей много, прикрываем нашу пехоту на переднем крае. Расчет подтянут максимально близко к линии боевого соприкосновения. Наши операторы БПЛА корректируют орудие... Сразу приходит корректура, долго ожидать не приходится здесь. Поэтому они дали корректуру, мы быстро зарядились, отработали и ушли. Пункт дислокации ВСУ поразили", - рассказал военнослужащий. По его словам, расчет за время действий в Запорожской области уничтожил несколько гаубиц М777 производства США.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html

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запорожская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия