https://ria.ru/20240815/altaj-1966394105.html

На Алтае будут судить директора лагеря, где отравились 70 детей

На Алтае будут судить директора лагеря, где отравились 70 детей - РИА Новости, 15.08.2024

На Алтае будут судить директора лагеря, где отравились 70 детей

Уголовное дело в отношении директора лагеря, в котором отравились 70 детей, передали в суд в Республике Алтай, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:26

2024-08-15T14:26

2024-08-15T14:26

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БАРНАУЛ, 15 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении директора лагеря, в котором отравились 70 детей, передали в суд в Республике Алтай, сообщают в СУСК РФ по региону. Год назад власти и СУСК сообщали об обратившихся к врачам с признаками кишечного заболевания 67 детях в возрасте от 7 до 17 лет из лагеря "Горный орленок". В региональном Роспотребнадзоре тогда заявили РИА Новости, что причиной отравления могли стать грызуны, хозяйничавшие на складе с овощами и фруктами. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя детского оздоровительного лагеря и по совместительству завхоза, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина допустила нарушение правил при хранении продуктов и организации питания детей. В результате в период с 23 июля по 1 августа 2023 года у 73 людей было зафиксировано кишечное инфекционное заболевание, из которых 70 - несовершеннолетние в возрасте от 7 до 17 лет. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 236 УК РФ - лишение свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20240811/otravlenie-1965536888.html

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происшествия, здоровье - общество, россия