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Алаудинов рассказал о ситуации на участке "Ахмата" в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 15.08.2024 (обновлено: 20:19 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966478719.html
Алаудинов рассказал о ситуации на участке "Ахмата" в Курской области
Алаудинов рассказал о ситуации на участке "Ахмата" в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Алаудинов рассказал о ситуации на участке "Ахмата" в Курской области
Украинские войска пытаются продавить линию фронта на участке в Курской области, но им это не удается, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:11
2024-08-15T20:19
специальная военная операция на украине
курская область
апты алаудинов
чеченская республика (чечня)
россия
брянская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска пытаются продавить линию фронта на участке в Курской области, но им это не удается, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Противник пытается на нашем участке продавать линию фронта, что ему не удается", - сказал Алаудинов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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курская область, апты алаудинов, чеченская республика (чечня), россия, брянская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Апты Алаудинов, Чеченская республика (Чечня), Россия, Брянская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов
Алаудинов рассказал о ситуации на участке "Ахмата" в Курской области

Алаудинов: ВСУ не могут продавить линию фронта на участке "Ахмата" под Курском

© Апти Алаудинов / TelegramБойцы спецназа "АХМАТ" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа берут в плен солдат ВСУ. Кадр видео
Бойцы спецназа АХМАТ совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа берут в плен солдат ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Апти Алаудинов / Telegram
Бойцы спецназа "АХМАТ" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа берут в плен солдат ВСУ. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска пытаются продавить линию фронта на участке в Курской области, но им это не удается, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«
"Противник пытается на нашем участке продавать линию фронта, что ему не удается", - сказал Алаудинов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАпты АлаудиновЧеченская республика (Чечня)РоссияБрянская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВалерий Герасимов
 
 
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