https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966478719.html

Алаудинов рассказал о ситуации на участке "Ахмата" в Курской области

Алаудинов рассказал о ситуации на участке "Ахмата" в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Алаудинов рассказал о ситуации на участке "Ахмата" в Курской области

Украинские войска пытаются продавить линию фронта на участке в Курской области, но им это не удается, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:11

2024-08-15T20:11

2024-08-15T20:19

специальная военная операция на украине

курская область

апты алаудинов

чеченская республика (чечня)

россия

брянская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска пытаются продавить линию фронта на участке в Курской области, но им это не удается, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Противник пытается на нашем участке продавать линию фронта, что ему не удается", - сказал Алаудинов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, апты алаудинов, чеченская республика (чечня), россия, брянская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов