Алаудинов рассказал о ситуации на участке "Ахмата" в Курской области
Алаудинов: ВСУ не могут продавить линию фронта на участке "Ахмата" под Курском
© Апти Алаудинов / TelegramБойцы спецназа "АХМАТ" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа берут в плен солдат ВСУ. Кадр видео
Бойцы спецназа "АХМАТ" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа берут в плен солдат ВСУ. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска пытаются продавить линию фронта на участке в Курской области, но им это не удается, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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"Противник пытается на нашем участке продавать линию фронта, что ему не удается", - сказал Алаудинов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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