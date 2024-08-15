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Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 15.08.2024 (обновлено: 11:58 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966350526.html
Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов
Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.08.2024
Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов
Силы ВСУ в Курской области тают с каждым днем, инициатива противника была временной, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:43
2024-08-15T11:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силы ВСУ в Курской области тают с каждым днем, инициатива противника была временной, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24"."Противник давит, он отовсюду пытается пролезть, продавить. Но с каждым днем силы противника тают, поверьте мне, буквально в скором времени, когда эти силы и техника противника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно. То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240815/rosgvardiya-1966344049.html
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов

Алаудинов: силы противника в Курской области тают, инициатива ВСУ была временной

© Фото : пресс-служба Росгвардии Сотрудник Росгвардии во время выполнения боевых задач в Суджанском районе
Сотрудник Росгвардии во время выполнения боевых задач в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : пресс-служба Росгвардии
Сотрудник Росгвардии во время выполнения боевых задач в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силы ВСУ в Курской области тают с каждым днем, инициатива противника была временной, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
"Противник давит, он отовсюду пытается пролезть, продавить. Но с каждым днем силы противника тают, поверьте мне, буквально в скором времени, когда эти силы и техника противника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно. То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок", - сказал Алаудинов.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Росгвардейцы в Курской области корректируют огонь артиллерии
11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасность
 
 
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