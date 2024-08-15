https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966350526.html
Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов
Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.08.2024
Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов
Силы ВСУ в Курской области тают с каждым днем, инициатива противника была временной, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:43
2024-08-15T11:43
2024-08-15T11:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965483073_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_61566e49ec282c0426bd8a955aa149ba.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силы ВСУ в Курской области тают с каждым днем, инициатива противника была временной, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24"."Противник давит, он отовсюду пытается пролезть, продавить. Но с каждым днем силы противника тают, поверьте мне, буквально в скором времени, когда эти силы и техника противника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно. То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240815/rosgvardiya-1966344049.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965482750_0:0:1076:807_1920x0_80_0_0_c76331b96157d8d7fcde0738ab242bb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов
Алаудинов: силы противника в Курской области тают, инициатива ВСУ была временной