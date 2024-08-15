https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966350526.html

Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов

Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.08.2024

Силы противника в Курской области тают, заявил Алаудинов

Силы ВСУ в Курской области тают с каждым днем, инициатива противника была временной, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:43

2024-08-15T11:43

2024-08-15T11:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965483073_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_61566e49ec282c0426bd8a955aa149ba.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силы ВСУ в Курской области тают с каждым днем, инициатива противника была временной, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24"."Противник давит, он отовсюду пытается пролезть, продавить. Но с каждым днем силы противника тают, поверьте мне, буквально в скором времени, когда эти силы и техника противника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно. То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240815/rosgvardiya-1966344049.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, курская область, безопасность