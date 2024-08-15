https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966347636.html

Алаудинов: ВСУ продолжают снимать резервы с передовой

Алаудинов: ВСУ продолжают снимать резервы с передовой - РИА Новости, 15.08.2024

Алаудинов: ВСУ продолжают снимать резервы с передовой

Украинские войска продолжают снимать резервы с других направлений, чтобы направить в Курскую область, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:38

2024-08-15T11:38

2024-08-15T11:38

безопасность

курская область

апты алаудинов

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают снимать резервы с других направлений, чтобы направить в Курскую область, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". "Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, апты алаудинов, россия