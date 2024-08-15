Рейтинг@Mail.ru
В Суджанском районе идет зачистка населенных пунктов, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 15.08.2024 (обновлено: 12:13 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966337509.html
В Суджанском районе идет зачистка населенных пунктов, заявил Алаудинов
В Суджанском районе идет зачистка населенных пунктов, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.08.2024
В Суджанском районе идет зачистка населенных пунктов, заявил Алаудинов
Российские военные проводят зачистку населенных пунктов Курской области от ВСУ, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны и... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:12
2024-08-15T12:13
суджанский район
вооруженные силы украины
апты алаудинов
курская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e922e3b876f5eca9ec842d67b933b02.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные проводят зачистку населенных пунктов Курской области от ВСУ, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".&quot;На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Один населенный пункт — Мартыновка — мы его зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное мы зачищаем&quot;, — сказал генерал-майор.По его словам, всего противник бросил на Курскую область около 12 тысяч человек, и сейчас ВСУ продолжают снимать силы с передовой и используют резервы, чтобы направить их на российский регион."Противник давит, он отовсюду пытается пролезть, продавить. Но с каждым днем силы противника тают, поверьте мне, буквально в скором времени, когда эти силы и техника противника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно. То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок", — добавил Алаудинов.Говоря о ситуации в самой Судже, генерал сообщил, что ВСУ не контролируют город целиком, там есть российские формирования.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьШестого августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских подразделений и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Как указывал накануне Алаудинов, перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской области.
https://ria.ru/20240815/podoljak-1966335355.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
суджанский район
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655749_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_e182357df0a4f5f973f6339c17e24bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджанский район, вооруженные силы украины, апты алаудинов, курская область, россия, происшествия
Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, Курская область, Россия, Происшествия
В Суджанском районе идет зачистка населенных пунктов, заявил Алаудинов

Алаудинов сообщил о зачистке Мартыновки в Суджанском районе Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные проводят зачистку населенных пунктов Курской области от ВСУ, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
«

"На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Один населенный пункт — Мартыновка — мы его зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное мы зачищаем", — сказал генерал-майор.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с Западом
11:03
По его словам, всего противник бросил на Курскую область около 12 тысяч человек, и сейчас ВСУ продолжают снимать силы с передовой и используют резервы, чтобы направить их на российский регион.
«
"Противник давит, он отовсюду пытается пролезть, продавить. Но с каждым днем силы противника тают, поверьте мне, буквально в скором времени, когда эти силы и техника противника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно. То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок", — добавил Алаудинов.
Говоря о ситуации в самой Судже, генерал сообщил, что ВСУ не контролируют город целиком, там есть российские формирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00

Попытка вторжения ВСУ в Курскую область

Шестого августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских подразделений и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Как указывал накануне Алаудинов, перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
 
Суджанский районВооруженные силы УкраиныАпты АлаудиновКурская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала