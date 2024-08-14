Алаудинов допустил, что Зеленского могут убить в ближайшее время
Алаудинов допустил, что Зеленского в ближайшее время могут убить его хозяева
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимира Зеленского в ближайшее время могут "убить его хозяева".
"Просроченный наркоман, который может вот таким образом уничтожать украинский народ и совершить такое действо (нападение на Курскую область - ред.) именно против мирного населения, его нормальным может считать только такой же человек, который равен ему. Даже не человек, а такое же животное, как он. Поэтому я надеюсь только на одно, что мы будем его не расстреливать, не сажать, а вешать, как последнюю подлую фашистскую тварь. Я надеюсь, что до того, как мы до него доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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