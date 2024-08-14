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Алаудинов допустил, что Зеленского могут убить в ближайшее время - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 14.08.2024 (обновлено: 20:16 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/zelenskiy-1966259737.html
Алаудинов допустил, что Зеленского могут убить в ближайшее время
Алаудинов допустил, что Зеленского могут убить в ближайшее время - РИА Новости, 14.08.2024
Алаудинов допустил, что Зеленского могут убить в ближайшее время
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимира Зеленского в РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:38
2024-08-14T20:16
в мире
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
россия
курская область
брянская область
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимира Зеленского в ближайшее время могут "убить его хозяева"."Просроченный наркоман, который может вот таким образом уничтожать украинский народ и совершить такое действо (нападение на Курскую область - ред.) именно против мирного населения, его нормальным может считать только такой же человек, который равен ему. Даже не человек, а такое же животное, как он. Поэтому я надеюсь только на одно, что мы будем его не расстреливать, не сажать, а вешать, как последнюю подлую фашистскую тварь. Я надеюсь, что до того, как мы до него доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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в мире, апты алаудинов, россия, курская область, брянская область, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Алаудинов допустил, что Зеленского могут убить в ближайшее время

Алаудинов допустил, что Зеленского в ближайшее время могут убить его хозяева

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимира Зеленского в ближайшее время могут "убить его хозяева".
"Просроченный наркоман, который может вот таким образом уничтожать украинский народ и совершить такое действо (нападение на Курскую область - ред.) именно против мирного населения, его нормальным может считать только такой же человек, который равен ему. Даже не человек, а такое же животное, как он. Поэтому я надеюсь только на одно, что мы будем его не расстреливать, не сажать, а вешать, как последнюю подлую фашистскую тварь. Я надеюсь, что до того, как мы до него доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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