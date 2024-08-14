https://ria.ru/20240814/zelandiya-1966238901.html

В Новой Зеландии три человека отравились леденцами с наркотиками

В Новой Зеландии три человека отравились леденцами с наркотиками - РИА Новости, 14.08.2024

В Новой Зеландии три человека отравились леденцами с наркотиками

Благотворительная организация в Новой Зеландии массово распространила леденцы со спрятанными внутри дозами наркотика, из-за отравления сладостями уже... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:44

2024-08-14T17:44

2024-08-14T17:44

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Благотворительная организация в Новой Зеландии массово распространила леденцы со спрятанными внутри дозами наркотика, из-за отравления сладостями уже госпитализированы три человека, в том числе дети, сообщает национальное радио RNZ. Как сообщила полиция в городе Окленд со ссылкой на результаты экспертизы, в ананасовых леденцах компании Rinda Food содержалась потенциально смертельная доза амфетамина. В городе развернута операция по изъятию разосланных леденцов. Несмотря на усилия властей, трое пострадавших были госпитализированы – сотрудник организации, которая рассылала подарки, и двое детей. Всего посылки получили около 400 человек. Компания Rinda Food заявила, что не имеет отношения к использованию запрещенных препаратов в ее продуктах. Представитель новозеландского фонда борьбы с наркотиками Биркс Энг отметил, что маскировка запрещенных веществ под безобидные товары - распространенный метод трансграничной контрабанды. По словам Энга, стоимость конфет с учетом начинки составляет тысячу новозеландских долларов (608 долларов США) за штуку, что позволяет предположить, что их передача в благотворительную организацию неизвестным лицом была случайной, а не преднамеренной. Многие жители Окленда, сообщившие властям об употреблении отравленных леденцов, утверждают, что сразу же выплевывали их из-за отвратительного вкуса.

https://ria.ru/20240805/novgorod-1964219259.html

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