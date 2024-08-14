В Новой Зеландии три человека отравились леденцами с наркотиками
Около 400 жителей Новой Зеландии получили в подарок леденцы с наркотиком
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Благотворительная организация в Новой Зеландии массово распространила леденцы со спрятанными внутри дозами наркотика, из-за отравления сладостями уже госпитализированы три человека, в том числе дети, сообщает национальное радио RNZ.
Как сообщила полиция в городе Окленд со ссылкой на результаты экспертизы, в ананасовых леденцах компании Rinda Food содержалась потенциально смертельная доза амфетамина.
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В городе развернута операция по изъятию разосланных леденцов. Несмотря на усилия властей, трое пострадавших были госпитализированы – сотрудник организации, которая рассылала подарки, и двое детей. Всего посылки получили около 400 человек.
Компания Rinda Food заявила, что не имеет отношения к использованию запрещенных препаратов в ее продуктах.
Представитель новозеландского фонда борьбы с наркотиками Биркс Энг отметил, что маскировка запрещенных веществ под безобидные товары - распространенный метод трансграничной контрабанды. По словам Энга, стоимость конфет с учетом начинки составляет тысячу новозеландских долларов (608 долларов США) за штуку, что позволяет предположить, что их передача в благотворительную организацию неизвестным лицом была случайной, а не преднамеренной.
Многие жители Окленда, сообщившие властям об употреблении отравленных леденцов, утверждают, что сразу же выплевывали их из-за отвратительного вкуса.