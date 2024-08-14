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Посол России в Лондоне прокомментировал слова Зеленского о переговорах - РИА Новости, 14.08.2024
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06:49 14.08.2024 (обновлено: 07:54 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/zayavleniya-1966072548.html
Посол России в Лондоне прокомментировал слова Зеленского о переговорах
Посол России в Лондоне прокомментировал слова Зеленского о переговорах - РИА Новости, 14.08.2024
Посол России в Лондоне прокомментировал слова Зеленского о переговорах
Заявления Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, поскольку Украина никак не... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:49
2024-08-14T07:54
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, поскольку Украина никак не продемонстрировала подтверждение весомости этих слов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Ранее Зеленский в интервью сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос. "Какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьез воспринимать и комментировать. Тем более, с учетом его непроясненного статуса. На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов", - заявил глава российской дипмиссии. Посол также добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией "не в фаворе". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, андрей келин, лондон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Келин, Лондон
Посол России в Лондоне прокомментировал слова Зеленского о переговорах

Посол Келин: заявления Зеленского о переговорах не стоит воспринимать всерьез

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, поскольку Украина никак не продемонстрировала подтверждение весомости этих слов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Ранее Зеленский в интервью сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос.
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План Зеленского провалился
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"Какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьез воспринимать и комментировать. Тем более, с учетом его непроясненного статуса. На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов", - заявил глава российской дипмиссии.
Посол также добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией "не в фаворе".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАндрей КелинЛондон
 
 
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