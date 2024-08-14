https://ria.ru/20240814/zayavleniya-1966072548.html

Посол России в Лондоне прокомментировал слова Зеленского о переговорах

Посол России в Лондоне прокомментировал слова Зеленского о переговорах - РИА Новости, 14.08.2024

Посол России в Лондоне прокомментировал слова Зеленского о переговорах

Заявления Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, поскольку Украина никак не... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:49

2024-08-14T06:49

2024-08-14T07:54

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, поскольку Украина никак не продемонстрировала подтверждение весомости этих слов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Ранее Зеленский в интервью сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос. "Какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьез воспринимать и комментировать. Тем более, с учетом его непроясненного статуса. На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов", - заявил глава российской дипмиссии. Посол также добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией "не в фаворе". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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