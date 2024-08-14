https://ria.ru/20240814/zaharova-1966150889.html
Захарова отреагировала на решение ФРГ не чтить память офицеров СС
Захарова отреагировала на решение ФРГ не чтить память офицеров СС - РИА Новости, 14.08.2024
Захарова отреагировала на решение ФРГ не чтить память офицеров СС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала отмену минобороны Германии внесения бывших нацистов в список... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:58
2024-08-14T13:58
2024-08-14T13:58
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мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала отмену минобороны Германии внесения бывших нацистов в список почитаемых военных, поблагодарив всех антифашистов, не оставшихся в стороне. Она написала: "минобороны Германии после критики отменило внесение бывших нацистов в список почитаемых военных". "Да! Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!", - добавила Захарова. Ранее ряд немецких СМИ опубликовал выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, согласно которым министерство обороны Германии намерено расширить составленный в 2018 году "указ о традициях", который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках. Представитель минобороны Германии Арне Коллац подтвердил, что в указе намерены впервые начать чтить - наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму - память некоторых членов Вермахта, которые после падения Третьего Рейха участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого.
https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html
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в мире, германия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Германия, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова отреагировала на решение ФРГ не чтить память офицеров СС
Захарова поблагодарила антифашистов за критику решения ФРГ чтить офицеров СС