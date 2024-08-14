https://ria.ru/20240814/zaes-1966267879.html

Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2024

Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем официальном канале в Telegram, что обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:31

2024-08-14T20:31

2024-08-14T20:31

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рафаэль гросси

магатэ

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ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем официальном канале в Telegram, что обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, Москва призвала Агентство публично назвать виновных за регулярные атаки на станцию. "Встретился с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В частности, подчеркнул необходимость того, чтобы МАГАТЭ публично назвало ответственных за регулярные атаки на станцию", - написал Ульянов. Российский дипломат добавил, что "молчание по этому поводу лишь поощряет новые удары, которые ставят под угрозу ядерную безопасность". В минувшее воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.

https://ria.ru/20240814/zaes-1966154957.html

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в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины