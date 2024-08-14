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Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2024
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20:31 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/zaes-1966267879.html
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2024
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем официальном канале в Telegram, что обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T20:31
2024-08-14T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
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михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем официальном канале в Telegram, что обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, Москва призвала Агентство публично назвать виновных за регулярные атаки на станцию. "Встретился с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В частности, подчеркнул необходимость того, чтобы МАГАТЭ публично назвало ответственных за регулярные атаки на станцию", - написал Ульянов. Российский дипломат добавил, что "молчание по этому поводу лишь поощряет новые удары, которые ставят под угрозу ядерную безопасность". В минувшее воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.
https://ria.ru/20240814/zaes-1966154957.html
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в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

Постпред Ульянов призвал МАГАТЭ публично назвать виновных в атаках на ЗАЭС

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем официальном канале в Telegram, что обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, Москва призвала Агентство публично назвать виновных за регулярные атаки на станцию.
"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В частности, подчеркнул необходимость того, чтобы МАГАТЭ публично назвало ответственных за регулярные атаки на станцию", - написал Ульянов.
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Российский дипломат добавил, что "молчание по этому поводу лишь поощряет новые удары, которые ставят под угрозу ядерную безопасность".
В минувшее воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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