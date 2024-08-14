https://ria.ru/20240814/zaes-1966053550.html

Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже градирни

Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже градирни - РИА Новости, 14.08.2024

Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже градирни

Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о необходимости оценки влияния пожара на целостность пострадавшей градирни и что, возможно, ее придется демонтировать, говорится РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:28

2024-08-14T00:28

2024-08-14T03:39

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ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о необходимости оценки влияния пожара на целостность пострадавшей градирни и что, возможно, ее придется демонтировать, говорится в заявлении агентства. В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. "ЗАЭС сообщила группе (экспертов МАГАТЭ), что необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни 1 и что может возникнуть необходимость в ее демонтаже", — отмечается в заявлении МАГАТЭ. Уточняется, что эксперты агентства запросили доступ ко второй из двух градирен на станции, чтобы осмотреть конструкцию и выявить материалы и спецификации, которые могли присутствовать в градирне 1 до пожара. "Во время осмотра и сразу после запроса на доступ к градирне 2 команда миссии МАГАТЭ (присутствующая на АЭС) была оперативно сопровождена обратно в безопасное место из-за сигнала воздушной тревоги", — добавили в агентстве. Как пояснил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, для экспертов агентства важно получить доступ к уровню распределения водяных форсунок. Отмечается, что МАГАТЭ продолжит запрашивать разрешение на их осмотр.

https://ria.ru/20240814/zaes-1966052901.html

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в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс