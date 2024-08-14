Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже градирни
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже поврежденной пожаром градирни
© Кадр видео из соцсетейПожар на ЗАЭС
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на ЗАЭС. Архивное фото
ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о необходимости оценки влияния пожара на целостность пострадавшей градирни и что, возможно, ее придется демонтировать, говорится в заявлении агентства.
В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
"ЗАЭС сообщила группе (экспертов МАГАТЭ), что необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни 1 и что может возникнуть необходимость в ее демонтаже", — отмечается в заявлении МАГАТЭ.
Уточняется, что эксперты агентства запросили доступ ко второй из двух градирен на станции, чтобы осмотреть конструкцию и выявить материалы и спецификации, которые могли присутствовать в градирне 1 до пожара.
"Во время осмотра и сразу после запроса на доступ к градирне 2 команда миссии МАГАТЭ (присутствующая на АЭС) была оперативно сопровождена обратно в безопасное место из-за сигнала воздушной тревоги", — добавили в агентстве.
Как пояснил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, для экспертов агентства важно получить доступ к уровню распределения водяных форсунок. Отмечается, что МАГАТЭ продолжит запрашивать разрешение на их осмотр.
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